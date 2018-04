Oskar slavil pokrytí a tu je souhrn novinek

Český Mobil včera oficiálně oznámil, že dosáhl licenční požadovaného pokrytí 83% a tak, pokud někdo z novinářů přehlédl reklamní kampaň na toto téma, měl možnost vyslechnout si to z první ruky na tiskové konferenci v Oskarobýváku hned vedle Oskarkamionu.

Devět měsíců boje o pokrytí České republiky zhodnotil technický ředitel Oskara Jon Eddy. Ten oznámil, že 30. června končí druhá fáze výstavby sítě Oskar, která proběhla nad očekávání úspěšně, když se ke konci června podařilo pokrýt zhruba 86% populace pomocí cca. 1000 základnových stanic BTS.

Jon Eddy také upozornil, že i kvalitativní ukazatele jsou na výborné úrovni a splňují kritéria ČTÚ a poděkoval oběma dodavatelům sítě, Ericssonu a Siemensu, jakož i dalším firmám (Český Telecom, Aliatel a Čra) za dobrou spolupráci při výstavbě sítě.



Zleva: tlumočnice (za tí tiskový mluvčí, který není oficiálně tiskový mluvčí, David Vlk), dále Jon Eddy - technický ředitel Českého Mobilu, potom Bo Hildingsson, president Ericsson a vpravo Joerg Lippert, šéf mobilních sítí Siemens.

Síť Oskar již nyní integruje pokročilé služby jako EFR (SuperSound) nebo Advice of Charge, tedy informace o provolané částce. Síť Paegas je tak poslední GSM sítí v ČR, která EFR nepodporuje a je to již dost problém i škoda.

Na tiskové konferenci samozřejmě padly i dotazy týkající se výstavby BTS bez patřičných povolení. Jon Eddy potvrdil, že se tak dělo a že "Český Mobil místy předběhl i sám sebe" - podle něj ale na všech místech, kde k problému došlo byla další výstavba řešena v součinnosti s úřady.

Nyní jen několik poznámek k pokrytí Oskara jako takovému. Je nyní oblíbeným tématem příznivců Oskara srovnávat výstavbu sítě Oskar s výstavbou sítě Paegas. Je pravda, že RadioMobilu trvala výstavba sítě Paegas o něco delší dobu. Je ale také nutné si uvědomit, že mezi výstavbou sítě v roce 1996 a v roce 2000 je diametrální rozdíl především v kapacitních možnostech dodavatelů, ale také v systému plánování výstavby. Například dodávky technologií jsou dnes podstatně plynulejší, protože výrobní kapacity jsou jednoduše a prostě rychlejší. Například jen u ústředny mobilní sítě se dodací lhůty od roku 1996 zkrátily na polovinu a to je významné.

Výstavba sítě Oskar rozhodně probíhala rychle, ale nikoliv v nepoměru se zahraničím - podobně rychle probíhá například i výstavba sítě Diag ve Švýcarsku, ale i dalších sítí v ostatních zemích. Samozřejmě nelze srovnávat pokrytí 86% populace v ČR a v Německu, ale na množství BTS to přepočítávat lze. Navíc skvrnou na výstavbě sítě je nerespektování platných právních předpisů týkajících se výstavby stožárů a vůbec BTS. Je samozřejmě podstatně jednodušší právní předpisy ignorovat a BTS sázet bez zdlouhavého úředního postupu - to ale není seriosní řešení a opět lze těžko srovnávat s operátory, kteří všechna povolovací řízení podstoupili.

Budiž ale - dnes je důležité, že Oskar má pokryto 86% a důležité také bude to, jaké služby hodlá nabízet a za jaké ceny. Tedy několik střípků: WAP bude nabízen až dohromady s GPRS a to podle toho, kdy přijdou GPRS terminály. To je ale škoda - WAP by jistě použili i lidé s normálními mobily, pravda ale je, že v síti Oskar mnoho zájemců o WAP zatím nebude.

A další: roaming pro Oskarty by měl být spuštěn v průběhu července, Oskar má zatím 24 roamingových partnerů v 16 zemích.

K výstavbě sítě se ale pojí také jiná velmi důležitá věc: peníze a zákaznící. V obojím má Český Mobil zajímavý přístup. Chápu, že se Český Mobil zdráhá svěřovat se svými počty zákazníků, aby jeho konkurenti nemohli chystat protiobranu. Hůře ale chápu jistou nedůslednost - mateřský TIW vesele počty klientů kvartálně zveřejňuje a tak se dozvídáme, že do 1.4.2000 nasbíral Oskar 15300 klientů a do 15. června 2000 zvýšil počet klientů na 72000 - to ovšem hledejte v předběžných kvartálních zprávách TIW, nikoliv oficiálně u Oskara...

A nakonec to nejpikantnější: faktura na turn-key projekt výstavby sítě bude mít u obou dodavatelů (Ericsson a Siemens) splatnost 20. července 2000, tedy za tři týdny. Podle smlouvy to znamená zaplatit částku pohybující se mírně pod 200 milionů dolarů. Na to si zatím Oskar nevydělal a financování mu měl zajistit syndikovaný úvěr aranžovaný čtrnáctiprocentním majitelem, tedy IPB. Jenže IPB není právě v situaci, kdy by aranžmá úvěru od ní budilo na mezibankovním trhu mnoho důvěry a žádná informace o tom, že by se financování pro síť Oskar podařilo získat, se zatím nevyskytla, ačkoliv by ji vzhledem k významu bylo možno u specializovaných agentur zachytit. Nic, ticho po pěšině. Odpověď zaměstnanců Oskara zní, že financování bude. Jenže od koho - od TIW, které právě šetří šest miliard liber splatných do roka na britskou UMTS licenci?

Tolik souhrn postřehů k nejmladšímu mobilnímu operátorovi na českém trhu. Je rozhodně dobré, že pokrytím vyrůstá z dětských střevíčků, že službami občas trumfuje i naše dva borce a až přestane mít ten zoufalý chaos ve fakturaci, bude mít smysl o něm uvažovat jako o konkurenční nabídce ke dvěma stávajícím.