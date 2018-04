Oskar skončí už v roce 2006!

Vodafone včera převzal plnou kontrolu nad Oskar Mobilem a rumunským Mobifonem. Po schválení všemi potřebnými autoritami zaplatil operátor kanadské TIW zhruba 3,5 miliardy dolarů. TIW a Vodafone to uvedly na svých internetových stránkách.

Koupí Oskara Vodafone v Česku získá mobilního operátora se 17procentním podílem na trhu a 1,8 milionu zákazníků. Oskar má na tuzemském trhu nejvyšší průměrné tržby v přepočtu na jednoho klienta. Po německém T-Mobilu je Vodafone druhým mobilním hráčem světového jména, který do Česka přišel. Už dnes si můžete všimnout v denním tisku reklamy se sloganem "Načerveno", v níž se už červenají loga Oskar Mobilu a Vodafone.

Více se dočtete na Ekonomika.iDNES.cz.

"Zákazníci se mohou těšit na více služeb, včetně služeb s vyšší hodnotou," uvedla generální ředitelka Oskara Karla Stephens. Nejsilnější pozici má Vodafone v Německu, Itálii či na britských ostrovech. Silným hráčem je i v Řecku, Španělsku či Japonsku. Působí celkem ve 26 zemích.

Světovou jedničkou je Vodafone podle tržeb - dosahují 35 miliard liber (asi 1,5 bilionu korun). To je pro srovnání zhruba státní rozpočet Česka na necelé dva roky. Co do počtu klientů se musí spokojit se stříbrnou medailí. Na celém světě má 151,8 milionu klientů a podle tohoto měřítka ho předběhl China Mobile.

Český telekomunikační trh letos oživí ještě vstup španělského operátora Telefónica, který za 82,6 miliardy korun získá majoritu v Českém Telecomu, čímž ovládne i společnost Eurotel.

Jak šel čas?

První informace o jednání TIW se operátorem Vodafone se objevily už na počátku března. Tehdy TIW uvedlo, že informaci o jednání uvolnila kvůli spekulacím v tisku. O zájmu Vodafonu o Oskar jsme vás jako první informovali na Mobil.cz, ale i v Mladé frontě DNES.

O historii a nabídce největšího světového operátora jsme vás informovali ještě v průběhu března. Stejně tak se objevily i analýzy, nakolik změní vstup Vodafone českou telekomunikační scénu.

Více se dočtete na Ekonomika.iDNES.cz.