Oskar simuloval požár ve svém sídle

V úterý jsme měli příležitost sledovat cvičný požární poplach v sídle společnosti Český mobil, která provozuje síť Oskar. Požární cvičení probíhají ve firmě pravidelně, tentokrát však Oskar pozval novináře. Ti se zúčastnili nejen evakuace a simulovaného zásahu hasičů, ale mohli navštívit zákulisí sídla firmy.

Dýmovnice, sirény a odkloněná doprava

Požár byl vyhlášen krátce před desátou hodinou ráno. První známkou byla dvojjazyčná automatická hlášení ve firemním rozhlase, která česky a anglicky vyzývala zaměstnance k opuštění budovy. Při požárech se vypínají výtahy, zaměstnanci se proto proběhli po požárním schodišti. Snad si tak zapamatují jeho umístění.

Další etapa cvičení se konala na střeše, kde hasiči zapálili dýmovnice a zahalili tak budouvu do oblaku černého kouře. Přijelo několik hasičských aut a policisté odklonili dopravu, jistě tak udělali motoristům velkou radost.

Hasiči si nanečisto vyzkoušeli zásah proti požáru v místnosti s náhradním zdrojem elektrické energie na střeše budovy, záchranu osob odříznutých požárem v osmém podlaží i transport postižené osoby.

Dva generátory, mnoho akumulátorů a plynový hasicí systém

Simulovaný incident včetně zásahu trval půl hodiny a naštěstí nedošlo k žádnému trapasu, jako by byla třeba krátká hadice či žebřík. Po skončení zásahu jsme si mohli pohlédnou dieselový generátor elektřiny, jehož požár byl simulován. V případě potřeby dokáže napájet celou budovu několik hodin,

Oskar, který část budovy užívá, má však v přízemí ještě vlastní generátor s nádrží na palivo zapuštěnou do země a místnost plnou akumulátorů. Akumulátory dodávají energii, dokud nenaběhne motor generátoru. Ten by měl nastartovat do jedné minuty, při zkouškách však naběhl již za poloviční dobu.

V přilehlých místnostech v suterénu se nacházejí také některé servery Českého mobilu, místnosti proto není možné hasit vodou. Jak je v datacentrech obvyklé, byl nainstalován systém s hasicím plynem. Tento plyn po spuštění hasicího systému uhasí oheň, ale neudusí člověka. Plynová patrona může být aktivována elektromagnetickým ventilem, nebo ručně vytržením pojistky.