Oskar se znovu transformuje

Od jedné pozorné čtenářky jsme dostali složenku, kterou jí zaslal její operátor Oskar. Složenka jako každá jiná, jen s jednou maličkostí. Odesílatelem onoho dokumentu je totiž Osrar!

Pokud by tohle mysleli u třetího operátora vážně, stali by se bezesporu nejveselejším poskytovatelem mobilních služeb na světě. Jen si představte tu novou image, nové logo. A televizní reklamy by také určitě nebyly nudné...

Bohužel to spíš bude jen šotek.

Pak prý, že jsou telekomunikace vážná věc. Jen chtít. Naše redakce proto zvažuje vyhlášení soutěže o nejhumornějšího operátora. Domníváme se, že by takové zápolení mohlo na náš mobilní trh přinést čerstvý vítr a větší spokojenost zákazníků, které dosavadní způsoby argumentace operátorů již musí poněkud nudit.