Oskar se snaží zlákat klienty T-Mobile

Zejména na dosavadní klienty konkurenční sítě T-Mobile, zklamané ohlášeným únorovým zdražováním, se pravděpodobně zaměří nejnovější marketingová kampaň provozovatele nejmladší tuzemské mobilní sítě Oskar. Vyplývá to z tiskové zprávy Českého Mobilu. Tiskový mluvčí společnosti Igor Přerovský však na dotaz ČIA uvedl, že kampaň na samotnou lednovou akci "volání o víkendech zdarma" byla připravována s předstihem a není tak reakcí na oznámení T-Mobilu z 27. prosince.

"Kladete si otázku, zda má cenu zůstat u operátora, který je stále dražší a dražší?" ptá se Český Mobil mimo jiné v tiskové zprávě a reaguje i na některé další kroky T-Mobile: "Oskarovy vánoční dárky nemusí mít zákazníci strach rozbalit. Zatímco někteří operátoři zdražují, Oskar nabízí volání zdarma. A to nejen do hlasové schránky – zdarma jsou i víkendová volání do sítě Oskar u Tarifů nové generace a zasílání SMS z internetu," uvádí se ve zprávě ze začátku ledna. "Domníváme se, ze ani 85procentní penetrace českého trhu nedává mobilním operátorům automaticky oprávnění k tomu, aby hazardovali s důvěrou svých zákazníků a začali zvyšovat ceny za své služby," dodal mluvčí.