Oskar se novými tarify nezavděčil (téma týdne)

Oskar zavedl nové tarify. Diskuze na toto téma však kupodivu přilákala méně účastníků než předchozí debaty o cenové politice operátorů. Řada účastníků tesknila po zlevňování hovorů do všech telekomunikačních sítí bez rozdílu a jen málokdo Oskara za nové tarify pochválil. I tentokrát se potvrdilo, že operátor se nikdy nezavděčí všem.

Zřejmě největší problém, kterého by si měli u Oskara všimnout je péče o současné zákazníky. Řada z nich si totiž v diskuzi ztěžovala, že na ně Oskar v nových tarifech nepamatoval. Stejně tak mnozí účastníci kritizovali volací zálohu a dalším byla trnem v oku zvýhodnění týkající se jen volání do vlastní sítě.

Oskar se podle diskutujících zaměřil především na zvýhodnění volání ve vlastní síti. Jen málokdo si přitom uvědomil, že Oskar zde není jen proto, aby snížil náklady za hovory v mobilních sítích. I on totiž musí vydělávat. Právě proto nyní zavádí tarify, které jsou výhodné především pro uživatele volající zejména v jeho síti. Společnost již získala milion zákazníků a je si dobře vědoma toho, že další zbrusu noví movití klienti k ní budou přicházet jen stěží. Nezbývá jí proto nic jiného, než líčit na zákazníky jiných sítí. Právě k tomu se hodí nové tarify, které zvýhodňují volání ve vlastní síti. I naše diskuze totiž obsahuje několik příspěvků, které říkají: „až bude mít Oskara víc známých, pořídím si ho také“.

Zde je potřeba hledat důvod nespokojenosti dosavadních paušálních zákazníků, kteří očekávali za své pravidelné měsíční platby nové výhody. Oskar ví, že právě tito klienti jej nemají důvod opustit a zároveň na ně chce přilákat další ovečky, jež by mu přinášely každý měsíc jisté peníze.

Přestože 70 diskutujících nad novými tarify Oskara nekřepčí radostí, jen málokterý je považuje za vyloženě špatné. Naopak někteří s uvedením těchto tarifů získali impulz k tomu, aby si Oskarovy SIM karty pořídili jako druhé karty do rodiny. Právě zde se zřejmě projevuje Oskarova dlouhodobá strategie. Na základě výhod komunikace ve vlastní síti se snaží získávat další zákazníky, kteří s sebou přivedou své přátele a známé. Že je jeho strategie dobře promyšlená dokresluje i to, že se do diskuze vlastně nezapojil nikdo z klientů Eurotelu. Oskar zatím nikdy netvrdil, že jeho konkurentem je Eurotel. Ve vší tichosti se však snaží šlapat na paty RadioMobilu.

Nic jiného mu také nezbývá. Jeho zákazníky zpravidla nejsou firmy a diskuze na Mobil.cz tento trend jen potvrzuje. Řada uživatelů Oskara totiž podle naší debaty očekávala další všeobecné zlevnění a úspory zaměřené především na hovory ve vlastní síti je zklamaly. Nejmladšímu operátorovi však nic jiného nezbývá. Pokud chce být někdy skutečně ziskovou firmou.

Přes veškeré možné zklamání, které mohly někomu nové tarify Oskara přinést není proč zoufat. Bez jeho konkurence by ceny volání z mobilů byly ještě o něco vyšší. To bude platit i ve chvíli, kdy Oskara nebude veřejnost považovat za nejlevnějšího operátora.

Před časem své tarify změnil RadioMobil, nyní to udělal Oskar. Ani jeden se za to nedočkal veřejné pochvaly, ale ani jednomu to nezpůsobilo a nezpůsobí významný odliv zákazníků. Mimo jiné proto, že staré tarify zůstávají v platnosti. Takže ti, kteří mají Dohodu s Oskarem, mohou volat bez obav.