Oskar se chce stát velkým operátorem

Operátor sítě GSM Oskar hodlá do konce tohoto roku zdvojnásobit počet svých zákazníků. Na konci roku 2000 měl Oskar více než 300 tisíc zákazníků; na konci roku 2001 by jich podle ředitele rozvoje nových služeb Maria Meleho chtěl mít 700 až 750 tisíc. Nové zákazníky bude Oskar přesvědčovat spouštěním nových služeb a zaváděním nových technologií, stejně jako rozšiřováním počtu prodejních míst.

V průběhu tohoto roku hodlá Oskar spustit podporu rychlých datových přenosů GPRS a SIM toolkitových aplikací. GPRS Oskar v tuto chvíli už testuje. Později by chtěl testování této technologie spustit i u vybraných zákazníků v Praze a Brně a v třetím až čtvrtém čtvrtletí tohoto roku by měli mít všichni zákazníci Oskara možnost aktivovat si GPRS.

Většinu zákazníků Oskara ale bude asi více zajímat, že v průběhu roku budou zpřístupněny i aplikace pro SIM toolkit - především GSM bankovnictví. Rozšiřovat se bude i nadále struktura Oskarova WAPu. Oskar prozradil, že WAP už vyzkoušela přibližně polovina jeho zákazníků. Posílena bude také infolinka Oskara v Chrudimi. Podle průzkumů, které si Oskar nechal udělat, vzrostla za poslední dobu průměrná spokojenost zákazníků s infolinkou přibližně o 15 %. Největší stížnosti jsou stále na omezenou pracovní dobu infolinky - v nočních hodinách si s živým operátorem můžete popovídat pouze tehdy, pokud chcete nahlásit výpadek sítě nebo krádež telefonu či karty SIM. V ostatních případech si musíte vystačit pouze s Oskarovou samoobsluhou (hlasový konverzant). Je však velmi pravděpodobné, že ani po posílení infolinky nebude v noci zpřístupněn plný kontakt s živým pracovníkem. Jen tak pro zajímavost - v současnosti je Oskarova infolinka schopna provést přibližně 9000 živých rozhovorů denně.

Zkvalitnit pokrytí signálem sítě Oskar především v budovách - to je jeden z hlavních cílů Oskara pro tento rok. Do dnešního dne Oskar vybudoval více než 1800 základnových stanic a pokryl přibližně 98 % populace České republiky.

Až do dnešního dne investoval Oskar do budování sítě a svojí společnosti více než 350 milionů USD (přibližně 13 mld. Kč). V dalších letech hodlá Oskar proinvestovat dalších 800 milionů USD (30 mld. Kč). Podle Muriel Anton, finanční viceprezidentky Oskara, by měl být Oskar ziskový do tří let od tzv. komerčního startu sítě - tedy v průběhu roku 2002. Připadají vám plány Oskara jako příliš ambiciozní? Faktem je, že v průběhu loňského roku 2000 se oběma starším operátorům (EuroTel, RadioMobil) povedlo počet svých zákazníků zdvojnásobit. Také Oskar neměl s růstem svojí zákaznické základny problém - patřil mezi nejrychleji rostoucí třetí operátory v Evropě. Jenže pro tento rok už se tak velký růst počtu majitelů mobilních telefonů nečeká. A ostatní operátoři mají po několika letech budování svých sítí čas se mnohem více věnovat svým zákazníkům.

Faktem však je, že tvrdý konkurenční boj (byť to bude možná boj dvou gigantů proti Oskarovi) bude prospěšný především pro zákazníky. A pokud se Oskarovi povede skutečně rozhýbat v současnosti poněkud ustrnulý trh s mobilními komunikacemi, bude to jen dobře. Přesně to se totiž od třetího operátora při tendru na třetí licenci sítě GSM v České republice očekávalo. O způsobu, jakým Oskar tuto licenci získal, se napsalo a spekulovalo mnoho. Způsobí-li však Oskar změnu v chování EuroTelu a RadioMobilu směrem ke svým zákazníkům, bude možné při troše dobré vůle na tento tendr - ať už byl jakýkoliv - zapomenout.