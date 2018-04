Oskar ruší bonusy k dobíjecím kupónům

Oskar zavádí od 1. srpna (tedy od dnešního dne) nové hodnoty dobíjecích kupónů a částek, které si můžete dobíjet prostřednictvím SIM toolkitové aplikace Platby z mobilu a v bankomatech s možností dobíjení (většinu jich najdete v naší databázi). Zapomenout již definitivně můžete na kupóny v hodnotách 800 a 1500 korun; připravte se naopak na 200, 1000 a 2000 korunové kupóny. Nejpopulárnější kupón v hodnotě 400 korun samozřejmě zůstává i nadále.

Platnost každé Oskarty (tedy doba, po které bude deaktivována) je 13 měsíců od data posledního dobití. Platnost kreditu se odvozuje od hodnoty dobíjené částky – u 400 Kč to je 6 měsíců, kredit dobíjený 1000 a 2000 korunovým kupónem je platný po dobu 10 měsíců. Kredit dobitý kupónem v hodnotě 800 Kč vydrží 9 měsíců, dosud nejdražší kredit z kupónů za 1500 Kč jde provolat během 12 měsíců. Kupón v hodnotě 200 Kč můžete použít jenom pro navýšení hodnoty kreditu, platnost celého kreditu se počítá podle hodnoty kupónu, kterým jste dobíjeli před použitím 200 korunového kupónu.

Pokud platnost kreditu vyprší (tedy nedobijete si před koncem platnosti), tak o něj přijdete. Až dosud jste však o něj přišli definitivně. Ode dneška jej ale můžete celý dostat zpět – to když dobijete kupónem v hodnotě minimálně 400 korun v období mezi koncem platnosti kreditu a koncem platnosti Oskarty. Vrácení kreditu je automatické a nemusíte o něj nikde žádat.

Počítání platnosti kreditu je možná teoreticky nesrozumitelné, takže bude nejlepší si jej ukázat na praktických příkladech. Řekněme, že v lednu dobijete kredit vaší Oskarty kupónem v hodnotě 400 korun. Kredit vám v takovém případě propadne v červenci. Pokud v červnu dobijete kupónem (fyzickým kupónem, v bankomatu nebo prostřednictvím Plateb z mobilu) za 800 Kč, potom se platnost prodlouží do dubna příštího roku (kredit bude 900 Kč - 800 Kč + 100 bonus - + výše kreditu při dobití). Pokud dobijete letos v srpnu novým 1000 Kč kupónem, potom vám kredit vyprší až v červnu příštího roku. Když v mezidobí dobijete v bankomatu hodnotou 200 korun, pouze se navýší kredit, ale neprodlouží doba platnosti. Když dobijete v září kredit v hodnotě 400 Kč, potom se navýší hodnota kreditu, ale neprodlouží platnost - 400 Kč platí na šest měsíců, což je březen příštího roku, jenže původní kredit platí až do června. Pokud byste dobili v září kupónem za 1000 Kč, potom se platnost prodlouží do července. Platnost kreditu je vždy nastavena tak, aby byla co nejvýhodnější pro uživatele - tedy byla co nejdelší v závislosti na hodnotách dobíjecích kupónů. Vždy pro vás platí ta nejdelší doba platnosti kupónů, kterými dobíjíte (bez ohledu na hodnotu kupónu, kterým dobíjíte naposledy).

Špatnou zprávou pro majitele Oskaret je skutečnost, že k novým dobíjecím kupónům už nejsou bonusy. V minulosti jste ke každému dobití 800 korunovým kupónem dostali 100 Kč navíc; v případě použití kupónu za 1500 korun jste dostali 300 Kč. Podle Českého Mobilu je ztráta dobíjecích bonusů vyvážena zavedením FlexiSazby, která vám po provolání více než 600 Kč během 30 dnů umožní dalších 30 dnů volat do sítě Oskar s třetinovou slevou (za 2,10 Kč za minutu) a posílat do stejné sítě textovky s poloviční slevou (1,05 Kč za SMS). Více o FlexiSazbě najdete v tomto článku.

Pokud ještě někde máte starý kupón (v hodnotě 800 nebo 1500 Kč), potom můžete zůstat klidní – svůj bonus dostanete. Bonus dostanete také, když si dobijete kredit prostřednictvím Platby z mobilu. Ovšem pozor – zatímco bonus u kupónu je zaručený až do konce jeho platnosti (protože jste si třeba kupón koupili kvůli bonusu), bonusy z Plateb z mobilu budou v blízkém budoucnu zrušeny. Až si vyměníte SIM kartu za novou s již aktualizovanou SIM toolkitovou aplikací, potom budete moci dobíjet jenom nové hodnoty kupónů.

V prodejní síti a na lince Oskar Kontakt (0800 77 77 77) si budete moci zatím koupit jenom kupóny v hodnotě 400 a 1000 korun. Prostřednictvím nové verze Plateb z mobilu můžete dobíjet částky 200, 400, 1000 korun. V bankomatech jsou k dispozici všechny čtyři hodnoty dobíjeného kreditu – 200, 400, 1000 i 2000 Kč. Tato situace se ale v budoucnu může změnit, i když je nepravděpodobné, že by se dal koupit fyzický kupón v hodnotě 200 Kč – výrobní náklady a marže pro prodejce by pohltily velkou část dobíjené částky, takže by se prodej těchto levných kupónů ani nevyplatil.