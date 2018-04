Oskar prý bude do prázdnin ziskový

Oproti svým přímým konkurentům měl Český Mobil, který síť Oskar provozuje, začátky svého podnikání mnohem rychlejší. Od chvíle kdy si první klient zavolal z telefonu s předčíslím 0608 do doby aktivování miliontého zákazníka uběhly dva roky a sedmdesát jedna dní.

Eurotel měl po dvou letech svého působení 450 tisíc klientů, RadioMobil vykazoval dokonce jen tři sta tisíc zákazníků. V dnešní době oba dva hospodaří ve výrazně kladných číslech, Eurotel měl vloni rekordní zisk 6,1 miliard korun, RadioMobil vydělal dvě a půl miliardy. Navíc, podle různých studií se Oskar drží ve špičce operátorů, kteří na konkrétní trh vstoupili jako třetí. Startovací pozici má tedy operátor s úsměvem ve znaku minimálně dobrou.

Pracháči v prachu

Na druhou stranu, finančně „nejzajímavější“ klienti jsou na českém trhu již rozebráni. Oskar na náš trh vstupoval za mnohem náročnějších podmínek než například Paegas nebo Eurotel. Podniky a firmy, které za mobily utrácejí nejvíc peněz už mají ve svých sítích dva starší sourozenci Oskara a stejné to je i s normálními smrtelníky. Prostě, kdo mobil potřeboval a byl ochoten za něj zaplatit, měl ho dávno před vstupem Českého Mobilu na český trh. Zákazníci, kteří k Oskarovi přichází dnes, se dělí na dvě skupiny – přeběhlíky, které nejmladší operátor odlákal od konkurence (v naprosté většině na své ceny) a ty, kteří dosud mobil neměli. Buď na něj neměli dost peněz (a nelze předpokládat, že by teď by za telefonování a smskování utráceli tisícikoruny měsíčně) nebo ho nepotřebovali a mobil si pořídili jen jako doplněk pevné linky, třeba na chatu. Jsou to především uživatelé předplacených karet, kteří operátorovi moc peněz „nepřinesou.“

Navíc nastavení cen (a tím pádem i marže) je u Oskara oproti konkurentům na nižší úrovni. Stejné to je v případě indexu ARPU, u operátorů oblíbeného čísla, které udává průměrný příjem na zákazníka. Zatímco u předplacených služeb Eurotelu se jedná zhruba o pět set korun měsíčně, zákazníci pre-paidu u Oskara podle různých odhadů utratí přibližně 180 korun. V tom je další Oskarova nevýhoda.

Ví, ale nepoví

Hospodaření Českého Mobilu v loňském roce skončilo ztrátou ve výši půldruhé miliardy korun, o polovinu méně než v roce 2000. Pro letošní rok mají v Oskarovi mnohem smělejší plány. Viceprezidentka Karla Stephens několikrát v tisku uvedla, že ještě v prvním pololetí letošního roku bude firma v provozním zisku. Měla by tedy nastat situace, kdy tržby Oskara budou vyšší než náklady vynaložené na provoz společnosti. Do tohoto výsledku se ale například nezapočítávají náklady investice, které společnost TIW (kanadský majitel Českého Mobilu) do rozjezdu operátora vložila. Ty přesahují 450 milionů dolarů, tedy něco mezi patnácti až osmnácti miliardami korun (dle kurzu), a postupně se „rozpouští“ do hospodaření firmy.

Ani prodej společnosti není momentálně na pořadu dne alespoň tak tvrdí zástupci Oskara. Lze však předpokládat, že minimálně jednoho se opravdu dočkáme – zisku. V Oskarovi si každé číslo a prohlášení, které na veřejnost vypustí, několikrát promyslí. Je proto velmi pravděpodobné, že prohlášení o ziskovosti nejdéle do prázdnin firma splní. Navíc, společnost jako Český Mobil má potenciál na to být zisková, a to nejen v provozní položce, ale i celkově. Nelze ale očekávat, že růst zisků bude tak rychlý a tak strmý jako v případě konkurence.

Prodej? Jednou ano

Možnost prodeje Oskara novému majiteli zcela jistě souvisí s otázkou ziskovosti firmy. Když před třemi týdny v rozhovoru pro MF-Dnes Karla Stephens uvedla, že o prodeji momentálně majitelé Českého Mobilu neuvažují, ale že všechno je na prodej a je to vždy jen otázka ceny. Mobilní operátor, který má poměrně dobrou pozici na trhu se jistě nebude prodávat špatně. Ale mobilní operátor s dobrou pozicí a se ziskovým hospodařením se určitě prodá ještě lépe.

Prodej Oskara rovněž souvisí s privatizací Českého Telecomu a případným prodejem Eurotelu, dceřinné firmy stále téměř monopolního operátora pevných linek. Pokud by k privatizaci Telecomu došlo, je pravděpodobné, že by následovaly další kroky, přičemž nejvíce se mluví právě o prodeji Eurotelu. Zájemců o jedenapadesát procent české mobilní jedničky, které Telecom vlastní by jistě bylo několik. A ti, kteří by v souboji o Eurotel neuspěli, by svou snahu pravděpodobně upřeli jiným směrem. T-Mobile patří do rodiny Deutsche Telekomu, posledním „volným“ na českém trhu by tedy zůstal právě Oskar. I proto můžeme předpokládat, že pokud okolo Českého Mobilu zájemci momentálně ještě nekrouží, v budoucnu jistě budou.