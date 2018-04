Oskar prodlužuje nabídku Nadupaných sad

Ti z vás, kteří dnes vlastní mobilní telefon s předplacenou kartou a zároveň chtějí vyzkoušet možnosti tarifních programů, si mohou od 6. ledna 2005 pořídit balíček malá Nadupaná sada.

Za cenu 298 korun obsahuje malá Nadupaná sada 10 volných minut měsíčně do všech sítí, odpuštění měsíčních paušálů po dobu šesti měsíců a k tomu zákazník získá jako dárek kapesní rádio. Cena jedné SMS zprávy je 1,19 korun. Malá Nadupaná sada neobsahuje mobilní telefon.

Všechny typy Nadupaných sad nabízí Oskar zákazníkům i v době povánoční, a to do 31. ledna 2005.

Nově až do 8. února 2005 si mohou zákazníci také koupit k tarifu 50, 150 a 300 Naplno službu Hodinová jízda a mohou tak každý den hodinu volat do sítě Oskar zdarma a to v době, kterou si sami vyberou.

Typ Nadupané sady Cena sady Počet volných minut (prvních šest měsíců) Měsíční paušál (prvních 6 měsíců) Rozjezd Naplno bez telefonu 297,50 Kč 10 0 Kč Rozjezd Naplno se Siemensem A57 1577 Kč 10 0 Kč Rozjezd Naplno s Nokií 2300 1977 Kč 10 0 Kč Rozjezd Naplno s Nokií 2600 2977 Kč 10 0 Kč Rozjezd Naplno se Siemensem C65 3877 Kč 10 0 Kč Rozjezd Naplno se Samsungem X460 5277 Kč 10 0 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH