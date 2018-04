Oskar prodal dluhopisy s vysokým výnosem a chce uhradit dluh

Provozovatel sítě mobilních telefonů Oskar Mobil prodal na finančních trzích dluhopisy s vysokým výnosem v celkovém objemu 325 milionů eur (asi 10,5 miliardy Kč). Peníze z prodeje chce mobilní operátor použít k úhradě splatného dluhu a ke snížení výpůjčních nákladů.Dluhopisy mají splatnost sedm let a společnost je prodala za 100 procent nominální hodnoty. Výnos činí 7,5 procenta ročně, což je v souladu s očekáváním. Zájem o dluhopisy byl mimořádně silný a objednávky zněly až na dvě miliardy eur, řekl agentuře Reuters zdroj z finančních trhů v Londýně.Zatímco o dluhopisy podobné kvality měly doposud největší zájem zajišťovací fondy, cenné papíry Oskar Mobilu nakoupili také dlouhodobější investoři. Podle analytiků to svědčí o tom, že díky vstupu České republiky do Evropské unie investoři na rizikovější dluhopisy z ČR pohlížejí příznivěji.Manažery emise jsou finanční ústavy ABN Amro, J.P. Morgan a UBS. Výnos z prodeje nahradí současný úvěr v objemu 450 milionů dolarů, který Oskar splácí od listopadu 2000.Společnost Oskar Mobil se ještě donedávna jmenovala Český Mobil. Je nejmladším provozovatelem sítě mobilních telefonů v České republice. Jejím většinovým vlastníkem je kanadský podnik Telesystem International Wireless.Ratingová agentura Moody's Investors Services udělila těmto dluhopisům známku na stupni B1, zatímco konkurenční Standard and Poor's dluhopisy hodnotí známkou B. To je o jeden stupeň méně než v případě Moody's. V obou případech jde o rating ve spekulativním pásmu.