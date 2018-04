Oskar představil službu Moje rodina

Novou službu s názvem Moje Rodina, která dokáže sdružit až čtyři telefony na jeden společný účet, dnes představila společnost Český Mobil." Volání s touto službou vyjde členy rodiny na 1,58 za minutu včetně DPH", uvedl na dnešní tiskové konferenci senior manažer společnosti pro ceny, plánování a analýzy Josef Simpartl.

Skupinu v Mojí Rodině mohou vytvořit jeden až dva dospělí a maximálně dvě děti, účastníci však nemusí být v příbuzenském vztahu - službu si může pořídit i skupina přátel. Dospělí musí mít jeden z Tarifů nové generace - Řekni mi, Povídej nebo Nezavěšuj. Díky funkci FlexiLimit může jeden člen rodiny nastavit pro každou SIM kartu hranici, při jejíž překročení Oskar zašle varovnou SMS zprávu. Stejně tak mohou rodiče kontrolovat v každém okamžiku stav na účtu jednotlivých karet. Učiní tak SMS zprávou zaslanou Oskarovi. Všechny hovoru v rámci Mojí Rodiny jsou účtovány zvýhodněnou sazbou a nejsou zahrnuty do volných minut. Aktivační poplatek za přidání každého čísla do skupiny činí 105 korun včetně DPH (čtyřčlenná rodina tak zaplatí 420 korun). Do 30. června jsou aktivační poplatky nulové. Aktivaci lze provést na čísle *077. Službu Moje Rodina nelze kombinovat s tarify Moji Nej a Moje Jednička.

Děti používají v rámci Rodiny speciální tarif Junior, který lze aktivovat pouze se službou Moje Rodina. Minimální měsíční poplatek u tohoto tarifu činí 52,50 korun včetně DPH. Junior nenabízí volné minuty. Cena volání v rámci Rodiny je 1,58 korun, SMS zprávy stojí 1,05 korun a volání v rámci sítě Oskar stojí 4,20 korun. Do jiných sítí lze volat za 5,25 korun - všechny ceny včetně DPH. Do konce června je u tarifu Junior k dispozici 50 volných minut měsíčně.

Český Mobil patří prostřednictvím společnosti ClearWave N.V. do skupiny Telesystem International Wireless (TIW). Licenci na provozování mobilní sítě GSM 900/1800 získal v říjnu roku 1999, komerční provoz sítě Oskar zahájil 1. března 2000.