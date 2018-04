Oskar, od nějž to zatím nikdo nečekal, také uplatňuje velmi razantní postupy při deaktivaci Oskaret. Možná se mu nemusíme divit, ale na druhou stranu, nějaké to upozornění zákazníka by jej nic nestála. Naopak, získal by další peníze od zákazníka, který nechce přijít o jeho služby. Ani velký redakční chural dosud nepřišel na to, proč občas operátoři nasadí tak ostrý postup vůči svým zákazníkům. Že by i takhle velké společnosti jen obyčejně lidsky zapomínaly? Je to možné. Pak jsou však operátoři lidštější, než jsme si dosud mysleli. Funguje u nich totiž ještě jedna lidská vlastnost - "my zapomínat můžeme, vy nikoli". Jak pochopitelné a zároveň nepochopitelné...