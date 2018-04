Oskar nezmizel nadobro. Možná se vrátí

Možnost vstupu nového hráče na trh s mobily připouštějí dva operátoři - Vodafone a T-Mobile - podle kterých „existuje prostor“ pro takzvaného virtuálního operátora.

Ten funguje na principu pronájmu sítě od "normálních" operátorů, většinou nabízí jen telefonování a SMS zprávy. Vše pod svým jménem a za viditelně nižší ceny.

"Virtuální operátor, pokud je založen na spolupráci a partnerství, tu určitě místo má," uvedl v rozhovoru s MF DNES nový šéf českého Vodafonu Grahame Maher. Podle něj to však "není otázka dne".

Pro Vodafone jako nejmenšího hráče na trhu by pronájem části sítě znamenal dodatečné příjmy a možnost získat větší podíl na trhu, který je již zralý a co do počtu zákazníků už nemá kam růst.

Staré značky ožívají

K tomu by Vodafone mohl využít i nedávno odstavené značky Oskar, jež by se zaměřila na lidi, kteří jdou především za nízkou cenou.

"Značka nám patří, použít ji můžeme. Bylo by to neobvyklé, neříkám, že vyloučené," vysvětluje Maher s tím, že Vodafone celosvětově zatím razí jedinou značku.

V Německu už podobná diskuse o využití původní značky pro virtuálního operátora proběhla, ale i tam je zatím jen Vodafone. Obdobně má v šuplíku T-Mobile schovaný název Paegas. Ten má navíc s podobnou nabídkou zkušenost i v zemi mateřského koncernu v Německu.

"Patrně i na českém trhu je prostor pro virtuální operátory, kteří nabízejí pouze základní služby za nízké ceny," říká Martina Kemrová z českého T-Mobilu. "Pokud některý subjekt přijde se zajímavou obchodní nabídkou, spolupráci se nebudeme bránit," dodává.

Španělské Telefónice, která koupila Telecom, zase pravděpodobně zbude označení Eurotel. Ta se však zatím k pronájmu sítě staví negativně. Má totiž velkou výhodu před konkurenty v tom, že po spojení Eurotelu a Telecomu bude v jednom balíku prodávat pevné linky, internet, televizi i mobily.

Všichni ostatní mají vždy jen výseč z tohoto univerzálního balíku. Proto se Eurotel samotný do virtuálních mobilních služeb nehrne.

Kdo další má zájem?

Jednání o nových mobilních značkách už proběhla, zatím se však nikdo zvenčí nedokázal dohodnout s Eurotelem, T-Mobilem ani Vodafonem na cenách a dalších podmínkách. - více zde

Například Tele2 jednala od roku 2003 se všemi operátory, ale nakonec to vzdala a prodala své klienty Českým Radiokomunikacím.

Asi nejdále byla GTS Novera, největší konkurent Telecomu, ale i ta po neúspěšných jednáních vymýšlí, jak technicky vyřešit nabídku mobilních služeb jinak.

O tom, že už má čísla pro své klienty, informovala i Unient Communications. "Stále jednáme, ale smlouvu zatím nemáme. Podle nás je teď rozhodnutí na telekomunikačním úřadu," říká marketingová šéfka Unien Communications Gabriela Chlupáčková. - více zde

ČTÚ: Vyřešte si to mezi sebou

Český telekomunikační úřad, který částečně stanovuje pravidla hry v telefonování, zatím zasahovat nechce. "Myslím si, že lepší než regulace je dohoda operátorů. Ať si takovou nabídku vyřeší trh a čas ukáže, jestli to bude fungovat," říká šéf úřadu Pavel Dvořák.

Stejně uvažuje i šéf Vodafonu. "Myslím, že není potřeba zásah regulátora, má tu docela citlivý přístup. Konkurence mezi nabídkami je lepší, než když se o vylepšení služeb snaží regulátor," říká Maher.

Virtuální mobilní operátoři se uchytili v řadě evropských států. Například v Dánsku, Rakousku či Británii, kde mobily nabízí pod svou značkou i Tesco.

Pro telefonování využívají sítě současných mobilních operátorů, od nichž si ji pronajímají za velkoobchodní ceny. Nabídka nejčastěji vypadá tak, že se neplatí žádný paušál a minuta hovoru stojí dvě tři koruny.

Aby zaujali, musí být co nejsrozumitelnější, bez mašliček, do nichž balí svoje služby ostatní. "Přitom lidem prodají i to, co vlastně nevyužijí a ani nechtějí,“ říká jeden z lidí, kteří v ČR vyjednávají o zrodu nového operátora.