Oskar neumí doručit SMS na mobily v zahraničí

Často se na nás obracíte s tím, že vaši známí v zahraničí, využívající roaming, nedostali textovou zprávu odeslanou z mobilního telefonu Oskar. Ve svých příspěvcích viníte EuroTel či Paegas z nekalých úmyslů, snažících se nejmladšího operátora zdiskreditovat. Skutečným faktorem, oddalujícím doručení zpráv, jsou přitom technické možnosti roamingu.

Odesílání textových zpráv účastníkům, kteří momentálně využívají roamingových služeb, je založeno na existenci signalizačního propojení mezi sítí Oskar a daným zahraničním operátorem. Zatímco roamingové smlouvy Paegasu i EuroTelu jsou si do počtu takřka rovny, Český mobil svůj seznam použitelných sítí teprve buduje. Odcestuje-li proto majitel Paegasu do zahraničí a pro volání použije síť, s níž Oskar nemá dohodu uzavřenu, nemůže od něj ani přijímat textové zprávy. Ty mu budou doručeny teprve po přihlášení do sítě, s níž má Oskar uzavřenou roamingovou smlouvu nebo vybudován signalizační spoj.

Oboustranný signalizační spoj Oskar- zahraniční síť je nutný pro roaming a připravuje se s každým operátorem zvlášť, v rámci uzavírání roamingové smlouvy. K dnešnímu dni ji má Oskar uzavřenu s 36 operátory, jejichž kompletní seznam najdete zde.