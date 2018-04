Oskar nejlépe vyvážil předplacenou kartu vůči tarifům

Zatímco při srovnání tarifů a předplacených karet EuroTelu a RadioMobilu v minulých dnech jsem se nemohl ubránit dojmu, že jejich srovnávané tarifní programy jsou oproti Go a Twistu poměrně nevýhodné (výhodnost přicházela až při velmi vysokém objemu volání), stejné srovnání u Oskara dopadlo mnohem lépe.

O tom, že Oskar útočí na srdce svých potenciálních zákazníků především cenou, nemůže být ani pochyb. Za co si zaslouží pochvalu, jsou jeho jednoduché tarify, které pochopí snad skutečně každý telefonista. S Oskarem totiž skutečně nemusíte sledovat kolik je hodin, když si chcete zavolat, má stejné minutové poplatky po celý den a s výjimkou volání do vlastní sítě má i stejné ceny pro volání do všech ostatních sítí. Samozřejmě s výjimkou dvou tarifů - Slyším Vás a Dohoda s Oskarem.

Oskartu pro nováčky, ostatním tarify

Skupiny potenciálních zákazníků Oskara jsou tak snadno dešifrovatelné. Pro nové zákazníky jsou určeny Oskarty. Pro volání do sítě Oskar mají tak výhodné minutové sazby, že až do 183 minut měsíčně se nevyplatí žádný jiný tarif Oskara. Potom už je výhodnější tarif Dohoda s Oskarem, pro který se ale díky čtyřleté smlouvě rozhodne zřejmě málokdo. V úvahu se musí brát také první Oskarty, se kterými můžete volat do sítě Oskar za 10,50 Kč za hodinu. Samozřejmě největší síla předplacených karet je v tom, že nemusíte nikde vyplňovat žádnou smlouvu, když nechcete, tak za měsíc nezaplatíte (neprovoláte) vůbec nic a při úvahách o Oskartě berte v úvahu i to, že na Internetu najdete podrobný výpis hovorů - u tarifů Oskara za tuto službu platíte.

Zákazníkům EuroTelu a RadioMobilu a obecně lidem, kteří volají často do ostatních sítí s výjimkou Oskara, jsou určeny jeho tarify. Ty totiž mají výhodnější sazby pro volání do těchto sítí a Oskartu poráží už po 34 minutách měsíčně do těchto sítí! To je věc u prvních dvou operátorů nevídaná, aby takto brzo porazil některý z jejich tarifů vlastní předplacenou kartu.

Takže se nejdříve podívejme na cenu volných minut:

Název tarifu měsíční paušál počet volných minut cena volné minuty Slyším Vás 10,5 40 0,26 Kč Volám málo 157,5 20 7,88 Kč Volám často 525 100 5,25 Kč Volám stále 1050 300 3,50 Kč Dohoda s Oskarem 575,5 300 1,92 Kč

Když srovnáte tyto ceny volných minut s cenami ostatních operátorů, vidíte jasný rozdíl. Volné minuty u Oskara stojí jen o trošku více, než jsou normální minutové poplatky u jednotlivých tarifů, a v případě tarifu Slyším Vás jde skutečně téměř o minuty zdarma.

Slyším Vás

Asi nebude na škodu, když se na tento tarif podíváme ze všech nejdříve. Na první pohled jde o velmi výhodný tarif, jenže každý asi zná i jeho negativní vlastnosti - drahé minutové poplatky po vyčerpání volných minut a možnost aktivovat si jej jen jednou za život.

Jak se pracuje s tabulkami už vysvětlovat nebudu, v případě jejich nepochopení si přečtěte obdobný článek věnovaný EuroTelu nebo RadioMobilu.

Volaná síť Počet minut s Oskartou navíc oproti Do které minuty se vyplatí tarif oproti Oskartě Slyším Vás Slyším Vás EuroTel - špička -3 6 Paegas - špička -3 6 Oskar - špička -2 6 Oskar - mimo špičku -2 6 Český Telecom - špička -3 6 Český Telecom - mimo špičku -33 45 SMS 5 od 7

Tabulka hovoří jasně - pokud provoláte měsíčně více než šest minut kamkoliv (nebo 45 minut do pevné sítě mimo špičku), tento tarif se vám nevyplatí. Jestliže ale odešlete více než sedm textových zpráv za měsíc, nenajdete u žádného z našich operátorů výhodnější tarif.

Rozhodně ale neuděláte chybu, když si tento tarif pořídíte. Bude vás to stát jen 10,50 Kč měsíčně, zálohu 1000 Kč v případě vypovězení smlouvy dostanete zpět a budete moci provolat mimo špičku do pevné sítě až 35 minut. A i když nikam volat nebudete a nebudete posílat žádné textovky, tak možnost provolat měsíčně až 35 minut do Maďarska zdarma se někdy může hodit, co říkáte?

Volám málo

Volaná síť Počet minut s Oskartou navíc oproti Do které minuty se vyplatí tarif oproti Oskartě Volám málo Volám málo EuroTel - špička 5 nikdy Paegas - špička 5 nikdy Oskar - špička 30 nikdy Český Telecom - špička 5 nikdy SMS 75 150

Tak tento tarif si raději ani nepořizujte, pokud nechcete využívat některých služeb, které pro Oskartu nejsou k dispozici (plnohodnotný roaming). Všechny minutové poplatky jsou totiž vyšší než u Oskarty a poloviční cena za odeslanou textovku je také k ničemu - vždyť kvůli textovkám je výhodnější a hlavně levnější tarif Slyším Vás. Takže jestli voláte málo, pořiďte si raději Oskartu.

Volám často

Volaná síť Počet minut s Oskartou navíc oproti Do které minuty se vyplatí tarif oproti Oskartě Volám často Volám často EuroTel - špička -17 34 Paegas - špička -17 34 Oskar - špička 67 nikdy Český Telecom - špička -17 34 SMS 250 500

Téměř není co dodat - provoláte-li do více než 34 minut kamkoliv s výjimkou sítě Oskar, vyplatí se vám tento tarif více než Oskarta. Budete-li chtít hodně volat do sítě Oskar, pořiďte si Oskartu, nicméně už si dobře spočítejte, jestli se vám nevyplatí volat do vlastní sítě dráže, ale zato ušetřit na poplatcích za volání do jiných sítí

Volám stále

Volaná síť Počet minut s Oskartou navíc oproti Do které minuty se vyplatí tarif oproti Oskartě Volám stále Volám stále EuroTel - špička -133 167 Paegas - špička -133 167 Oskar - špička 33 nikdy Český Telecom - špička -133 167 SMS 500 1000

Jde o jeden z nejvýhodnějších tarifů v ČR vůbec. Oproti vlastní Oskartě se vyplatí poměrně brzy (od 167. minuty, s výjimkou volání do vlastní sítě), oproti tarifu Volám často se vyplatí od 211. minuty. Pro volání ve špičce do sítí Český Telecom, EuroTel a Paegas jde dokonce od 302. minuty o nejvýhodnější tarif. Pro volání mimo špičku se vyplácí až do 653. minuty, kdy jej překonává tarif Dohoda s Oskarem.

Dohoda s Oskarem

Volaná síť Počet minut s Oskartou navíc oproti Do které minuty se vyplatí tarif oproti Oskartě Dohoda s Oskarem Dohoda s Oskarem EuroTel - špička -119 92 EuroTel - mimo špičku 1 93 Paegas - špička -119 92 Paegas - mimo špičku 1 93 Oskar - špička -27 183 Oskar - mimo špičku 93 nikdy Český Telecom - špička -119 92 Český Telecom - mimo špičku 1 93 SMS 274 367

V přímém souboji s Oskartou tento tarif obstál více než dobře. Vyplácí se už při poměrně malých objemech volání. Stejně tak dobře si stojí i při srovnání s ostatními tarify Oskara. Jeho největší nevýhodou je ale to, že k jeho získání je třeba se upsat na čtyři roky, což je pro mnohého zájemce až příliš dlouhá doba.

Jak si stojí tarify mezi sebou?

Na závěr mám pro vás jednu tabulku navíc - vzájemné srovnání všech tarifů i Oskarty. Protože tarifní struktura Oskara je relativně jednoduchá, dá se v některých případech říci, který tarif je výhodnější i bez toho, že by byla známa struktura hovorů.

V tabulce najdete informaci o rozsahu volaných minut, ve kterém je tarif či Oskarta nejvýhodnější.

Volaná síť Slyším Vás Oskarta Volám málo Volám často Volám stále Dohoda s Oskarem EuroTel, Paegas, Český Telecom - vše špička do 6 6 - 34 nikdy 34 - 211 od 302 211 - 302 EuroTel, Paegas, Český Telecom - vše mimo špičku do 6 6 - 34 nikdy 34 - 211 211 - 653 od 653 Oskar - špička do 6 6 - 183 nikdy nikdy nikdy od 183 Oskar - mimo špičku do 6 6 - 34 nikdy 34 - 211 211 - 653 od 653 SMS od 7 do 7 nikdy nikdy nikdy nikdy

Takže jestli hodláte používat síť Oskar, tušíte, kolik provoláte a kam, můžete si zvolit správný tarif. A jestli zatím nevíte, pořiďte si Oskartu, později můžete přejít na vhodný tarif - toto tvrzení tak snadno u ostatních operátorů aplikovatelné není.

Všechny ceny jsou uváděny s DPH 5 %

Srovnání předplacených karet a tarifních programů v síti EuroTel

Srovnání předplacených karet a tarifních programů v síti Paegas