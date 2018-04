Oskar nabízí zprávy za polovinu a hodinové hovory zadarmo

Oskar dnes představil svou nabídku pro předvánoční trh. Majitelé tarifních programů, kteří zaplatí dopředu stanovenou částku (z ní se pak postupně odečítají měsíční paušály), mohou měsíčně uskutečnit zdarma pět hodinových hovorů. V prodeji také budou Oskarty se speciálním tarifem Oskarta Parta, na který je možné i přejít ze standardní Oskarty.

Oskarta Parta

Nová speciální Oskarta se jmenuje Oskarta Parta a její pořizovací cena je 500 korun. V ceně je kredit v hodnotě 100 korun. Přejít na ní můžete i ze standardní Oskarty, poplatek je 400 korun a Oskar ho strhne z aktuálního kreditu. S Oskartou Parta máte dražší volání v síti Oskar, než obvykle, ale textové a multimediální zprávy můžete do sítě Oskar posílat za poloviční cenu. Takže pokud více voláte a méně posíláte zprávy do sítě Oskar, Oskarta Parta se vám nevyplatí.

Podmínkou používání Oskarty Parta je dobít každé dva měsíce kredit v hodnotě nejméně 400 korun. Vždy před vypršením termínu vám přijde textová zpráva s upozorněním. Pokud na to zapomenete, budete mít smůlu – ze speciální Oskarty se stane standardní Oskarta, ze začátku s aktivovanou Flexisazbou (pro tu potřebujete utratit z Oskarty více jak 600 Kč za 30 dnů).

Oskarta Parta Oskarta s Flexisazbou Oskarta Volání – síť Oskar 4,20 Kč 2,10 Kč 3,15 Kč Volání – ostatní sítě 6,30 Kč 6,30 Kč 6,30 Kč SMS – síť Oskar 1,05 Kč 1,05 Kč 2,10 Kč SMS – ostatní sítě 2,10 Kč 2,10 Kč 2,10 Kč MMS – síť Oskar 4,99 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč MMS – ostatní sítě 9,98 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč

Ceny jsou s DPH 5 %.

Hodinové hovory zadarmo

Pro majitele tarifních programů nabízí Oskar pět až hodinových hovorů do sítě Oskar měsíčně zdarma. Abyste této nabídky mohli využít, musíte mít jeden z tarifů Nezavěšuj, Povídej nebo Řekni mi a zaplatit dopředu předem určenou částku. Z té se vám bude postupně odečítat měsíční paušální poplatek bez DPH, platit v měsíčním vyúčtování budete jen DPH a jednotkové poplatky za hovory, zprávy a data.

Oskar službě říká Štědré hodiny a využívat ji můžete od šesti do dvanácti měsíců, podle zvoleného tarifu. Když chcete využít hodinový hovor, musíte před číslo přidat *5, takže voláte například *5777 123 456. To má výhodu, že tak nemusíte myslet na to, kdy čerpáte volné minuty. Když zvládnete hovor vyřídit do jedné minuty, bude účtovaný jako standardní hovor.