Oskar nabízí novým zákazníkům dárky v podobě bezplatných služeb

Oskar má lákadlo pro nové zákazníky. Každý si může vybrat jeden typ služby, který bude používat určitou dobu zdarma. Ta je závislá na zvoleném tarifním programů. Bezplatné používání služeb nemůžete kombinovat s nákupem dotovaného mobilu (v Oskarově terminologii za zvýhodněnou cenu). Výhodou ale je, že se nemusíte upisovat k používání sítě Oskar. Když se po určité době rozhodnete smlouvu s Oskarem ukončit, nebudete platit žádnou pokutu. Jen přijdete o bezplatné služby, které byste mohli používat ještě několik dalších měsíců.

Bezplatné služby mohou využívat jenom noví zákazníci Oskara. Pro ty, kdo si například změní starý tarif na nový, ke kterému Oskar nabízí dárek, tato nabídka není. Jedinou možností je ukončit současnou smlouvu a aktivovat si novou, jenže tímto způsobem přijdete o současné telefonní číslo.

Vybrat si můžete jednu z následujících služeb: volné SMS, bezplatný přístup k WAPu, melodie a zvonění zdarma, bezplatné SMS hry a SMS info. Při aktivaci tarifního programu Řekni mi, Povídej nebo Nezavěšuj si můžete vybrat volné SMS, nebo kombinaci libovolných dvou služeb s výjimkou volných SMS (např. WAP a SMS hry nebo Loga, melodie, obrázky a SMS info apod.). S tarifem Řekni mi můžete bezplatnou službu využívat tři měsíce, s Povídej šest měsíců a s Nezavěšuj celý rok. Měsíční objem čerpané služby a celkový čerpaný objem si můžete prohlédnout v tabulce:

Maximální čerpaný objem služeb za dobu trvání smlouvy Služba Měsíční objem Řekni mi (3 měsíce) Povídej (6 měsíců) Nezavěšuj (12 měsíců) Volné SMS 100 SMS 300 SMS 600 SMS 1200 SMS Přístup k WAPu 40 minut (ne GPRS) 2 hodiny (120 minut) 4 hodiny (240 minut) 8 hodin (480 minut) Loga, melodie, obrázky 5 kusů 15 kusů 30 kusů 60 kusů SMS hry 25 zpráv (SMS) 75 zpráv 150 zpráv 300 zpráv SMS info 30 zpráv (SMS) 90 zpráv 180 zpráv 360 zpráv

Noví zákazníci Oskara by jistě uvítali i další volné minuty, ale ty již získají s tarify za měsíční paušály. Stejně tak by bylo velmi výhodné pro zákazníky, kdyby namísto klasického přístupu k WAPu (přes vytáčené spojení, placené po minutách) měli bezplatná přenesená data, tedy GPRS. A to nejen pro WAP, ale i pro internet.

Dárek si vybíráte při aktivaci nového tarifního programu (platí jen pro jmenované tři, tedy Řekni mi, Povídej nebo Nezavěšuj). Nezáleží na tom, jestli si tarif objednáváte na infolince nebo ve značkové prodejně. Svoje bezplatné služby můžete používat od prvního dne v měsíci. Když si své bezplatné služby vyčerpáte, přijde vám informační textová zpráva. Od té chvíle už platíte běžnou cenu podle svého tarifu.

Na Oskarově nabídce je sympatické to, že k získání výhod se nemusíte k ničemu upisovat. Když smlouvu ukončíte dříve, tak sice přijdete o výhody, ale nemusíte nic doplácet. Samozřejmě, Oskar se takto snaží nalákat nové zákazníky, ale pokud ti nečekají od operátora charitativní chování a předpokládají, že je láká kvůli tomu, aby na nich nějakým způsobem vydělal (což považujeme za normální), měli by být spokojení.