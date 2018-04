Oskar může zažalovat konkurenty o stovky milionů

Český Mobil možná bude moci usilovat soudní cestou o náhradu (dosud pouze „údajné“) škody, kterou mu měli nezákonně způsobit jeho konkurenti Eurotel a RadioMobil. Provozovatel sítě Oskar zaznamenal na konci července důležité dílčí vítězství, když vládní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil oběma silnějším operátorům rekordní pokuty v celkové výši nejméně 30 milionů korun a otevřel tak cestu k žalobě u obchodního soudu. Zprávu o rozhodnutí úřadu přinesly české sdělovací prostředky v pondělí.

Oba operátoři se podle ÚOHS dopustili zneužívání svého dominantního postavení na trhu tím, že v některých svých tarifech v loňském roce účtovali ceny za volání do sítě Oskar podstatně více než za hovor do sítě svého druhého konkurenta, tedy sobě navzájem. (V nových tarifech obou operátorů se podobný rozdíl již neobjevuje.) Tím měli Český Mobil poškodit o částku pohybující se mezi dvěma a pěti sty miliony korun, o kterou se poškozená společnost nyní možná bude moci soudit.

Rozhodnutí úřadu však dosud není konečné. Eurotel a RadioMobil mají patnáct dnů na podání tzv. rozkladu, tedy jakési obdoby odvolání proti soudnímu rozsudku. „Řízení pokračuje a nebude uzavřeno až do okamžiku vydání pravomocného rozhodnutí,“ uvedl včera tiskový odbor úřadu, který proto odmítl zveřejnit další podrobnosti případu, upřesnit provinění obou operátorů i výši udělené pokuty. Podle našich informací má RadioMobil zaplatit 15 milionů Kč a Eurotel nejméně stejně tolik.

ČTÚ: Pokuta je správně

Zástupci Českého Mobilu včera reagovali pochopitelným zadostiučiněním, přestože společnost sama formálně nebyla přímým účastníkem řízení. Neopomněli přitom zdůraznit, že více než vlastní prospěch jim leží na srdci situace na českém trhu obecně. „Jedná se o dobrou zprávu pro všechny uživatele českých telekomunikací a pro účastníky konkurenčního boje i v jiných odvětvích na českém trhu,“ řekla výkonná viceprezidentka společnosti Karla Stephens. „Rozhodnutí (...) staví na první místo spravedlivou hospodářskou soutěž a oprávněné zájmy všech zákazníků,“ uvádí její prohlášení.

Udělení pokuty včera přivítal i šéf Českého telekomunikačního úřadu David Stádník. „Je to rozhodně správné a přispěje to k vytváření zdravého konkurenčního prostředí,“ řekl Mobilu.cz první muž regulátora místního trhu. Zároveň však odmítl spekulovat o tom, jestli je výše pokuty přiměřená provinění obou silnějších operátorů. Ze strany antimonopolního úřadu jde o zdaleka nejvyšší udělenou pokutu za porušení pravidel hospodářské soutěže. Dosud nejtvrdší takový postih obnášel „pouze“ 7,8 milionu korun.

Pokud by rozhodnutí o pokutě po ukončení řízení nabylo pravomocné podoby, otevíralo by pro Český Mobil možnost vysoudit náhradu škody u obchodního soudu. „Takový postup by měl svou logiku,“ říká právní expert Mobilu.cz Aleš Růžička. „Udělení pokuty by samo o sobě automaticky Českému Mobilu v takovém sporu úspěch nezaručovalo, ale jistě by posloužilo jako jeden z důkazů.“ Možnost dalšího soudního sporu iniciovaného Českým Mobilem připustil i Stádník. Mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský však včera odmítl dohady o možném dalším postupu své firmy jakkoli komentovat.

Kdo je dominantní operátor?

Šéf antimonopolního úřadu Josef Bednář včera řekl, že konečné rozhodnutí o udělení pokuty očekává nejpozději do konce letošního roku. Oba pokutovaní operátoři se mezitím budou snažit přesvědčit úřad, že žádný zákon neporušili. „Trváme na tom, že z naší strany bylo všechno v pořádku,“ řekl včera Mobilu.cz mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. „Rozklad do vypršení lhůty v každém případě podáme.“ (Pokud platí termín původního rozhodnutí ÚOHS a zmíněná patnáctidenní lhůta, musel by RadioMobil podat rozklad nejpozději dnes.)

S nečekanou možnou linií obrany proti rozhodnutí ÚOHS přichází Eurotel. „Definice dominantního operátora na telekomunikačním trhu není stanovena jednoduše pouze velikostí jeho podílu na trhu,“ řekl Mobilu.cz mluvčí společnosti Jan Kučmáš. Pokud by Eurotel skutečně dosáhl toho, aby ÚOHS jeho postavení nepovažoval za dominantní, měl by vyhráno; těžko by totiž mohl zneužívat postavení, v němž se nenachází. Takový výklad by ale byl v rozporu s dosud zažitou praxí (podle níž postupuje i Český telekomunikační úřad), která za dominantního považuje každého operátora s tržním podílem přesahujícím 30 procent. Podíl Eurotelu se pohybuje okolo 50 procent.

Eurotel dále včera poskytl Mobilu.cz tiskový materiál, v němž se firma odvolává na praxi běžnou v západní Evropě. Právní kancelář Arthur Andersen v něm argumentuje, že například v Británii je zvykem veškeré rozhodování o cenách tarifů ponechat konkurenčnímu boji, který je zvládne lépe než regulátor. „(Britský státní regulátor) OFTEL se domnívá, že konkurenční prostředí trhu, které podporuje inovativnost a investice, je nejlepším nástrojem k uspokojení potřeb zákazníků, a že zbytečná regulace může konkurenční boj podrýt,“ praví se v prohlášení.

Sto dvanáct let versus osm hodin

Není však jisté, nakolik je uvedený příklad v českém sporu relevantní. Britský regulátor totiž sice skutečně do tvorby cen nezasahuje; operátoři ovšem svým klientům důsledně účtují stejné ceny za volání do všech ostatních mobilních sítí. Prohlášení také uvádí příklad z Německa, kde údajně jsou rozdílné ceny pro volání k různým konkurentům běžnou záležitostí. Informace Mobilu.cz však ani tento argument nepotvrzují.

Český Mobil by - doposud pouze teoreticky - mohl vysoudit třeba 400 milionů korun. To již stojí za zmínku. Pokud ale celá kauza zůstane v rovině udělených pokut, tj. v rovině symbolické a prestižní, nic převratného v českých telekomunikacích znamenat nemusí. Pokud by například Eurotel měl zaplatit dvacet milionů korun, znamená to pro něj ztrátu výdělku ze zhruba osmi hodin existence (přepočteno z obratu firmy v loňském roce). Pro srovnání - normální smrtelník by při průměrném českém platu tutéž částku nashromáždil za přibližně 112 let. Hezký den.