Oskar mění některé své tarify

Tarif Volám Málo

U Oskara se od 14. září mění některé ceny a služby v tarifech Volám málo, Slyším Vás a Dohoda s Oskarem. Všechny změny se týkají nejen nových zákazníků, ale i všech, kteří již mají některý z těchto tarifů aktivovaný.Tento tarif je určen především pro zákazníky, kteří méně telefonují, ale přesto nechtějí předplacenou kartu. Od září Oskar nabízí o pět volných minut měsíčně více. Cena hovorného nad volné minuty se sníží o korunu na 5 Kč, stejně tak i ceny za datové služby.

Původní podmínky Nové Měsíční paušál 150 Kč 150 Kč Volné minuty 20 minut 25 minut Hovorné (za minutu) 6 Kč 5 Kč SMS 1 Kč 1 Kč Volání do hlasové schránky (za minutu) 2,50 Kč 2,50 Kč Oskarův WAP (za minutu) 2 Kč 2 Kč Posílání faxů a dat (za minutu) 6 Kč 5 Kč Posílání SMS E-mail (za zprávu) 2 Kč 2 Kč Posílání SMS Chat (za zprávu) 2,50 Kč 2,50 Kč

Tarif Slyším Vás

Ceny SMS zpráv odeslaných do jiných sítí u tarifů Slyším Vás a Dohoda s Oskarem se zvyšují na 1,50 Kč. Aby šok ze změny nebyl tak výrazný, zůstává zákazníkům alespoň stejná cena za SMS v rámci Oskarovi sítě, tedy 0,50 Kč ve špičce nebo 0,35 Kč mimo špičku. U paušálního tarifu Slyším Vás dochází ke zlevnění odeslání zprávy do SMS E-mailu ze 4 Kč na 2 Kč a u zpráv odeslaných do SMS CHATu je cena snížena z 5 Kč na 2,50 Kč. Co je však velmi příjemné, naprosto vražedná sazba za WAP - 14 Kč za minutu – se snižuje na úroveň ostatních tarifů - 2 Kč za minutu - a tak se již majitelé tohoto tarifu nemusí WAPu tolik bát.

Pokud někoho rozčílí zvýšení ceny za SMS, která byla často jediným důvodem si tento tarif pořídit, Oskar radí toto: „Zákazníci, kteří chtějí často posílat SMS zprávy a ušetřit, si mohou společně pořídit tarifní plán Slyším Vás. SMS pak mohou i nadále posílat za nejvýhodnější ceny na trhu.“

Tarif Dohoda s Oskarem

Ceny SMS zpráv odeslaných do jiných sítí u tarifů Dohoda s Oskarem se upravují na 1,50 Kč. Ceny SMS odeslaných v rámci sítě Oskar zůstávají zachovány a SMS je stále možno posílat za 0,50 Kč bez rozlišení špička - mimo špičku.U paušálního tarifu Dohoda s Oskarem je také snížena cena za minutu přístupu na WAP z původních 3 Kč na 2 Kč.

Přehled změn:

Tarifní plán Změna Volám Málo Volné minuty 20% volných minut navíc Hovorné (za minutu) 1 Kč sleva Posílání faxů a dat (za minutu) 1 Kč sleva Slyším Vás a Dohoda s Oskarem SMS zprávy do jiných sítí 1,50 Kč za SMS Slyším Vás SMS E-mail 2 Kč sleva SMS CHAT 2,50 Kč sleva WAP 12 Kč sleva Dohoda s Oskarem WAP 1 Kč sleva

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.