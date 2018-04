Oskar má zmatek ve fakturaci

První faktury po "ostrém startu" Oskara v březnu, přinesly uživatelům Oskara docela nemilé překvapení. Jednoduše řečeno, faktury nebyly takové, jaké být měly.

Klasickým příkladem byly faktury na nejlacinější tarif Slyším vás, kde Oskar původně kvůli paušálnímu poplatku 10 Kč sliboval, že fakturu bude zasílat až v okamžiku, kdy fakturovaná částka přesáhne 120 Kč. Jaké ale bylo překvapení zákazníků, kteří dostali faktury třeba na částku 12 Kč, přičemž poštovné pro poukázání peněz stojí okolo deseti korun.

Další problém vznikl, když zákazníci vyšších tarifů nebo více telefonující zjistili, že vyúčtování má občas problémy i s volnými minutami. Zjistilo se, že některá zdarma čísla se omylem dostala do vyúčtování do minut zdarma. Problém se ale objevil i reverzibilně - tedy někteří klienti si zase pochvalují, že jim nebyly fakturovány minuty, které skutečně provolali.

Aby zmatení bylo dokonalé, provolané minuty zdarma se účtují a později se odečítají jako sleva. Někteří lidé tedy dostali na faktuře menší sumu, jiní naši čtenáři si zase stěžují, že jim bylo účtováno více, než skutečně provolali.

Obecně se asi příliš nečekalo, že firma bez zkušeností v oboru zvládne rozjet síť bez problémů a zádrhelů v tak šibeničním termínu včetně korektního vyúčtování. Trochu problémem spíše bylo, že infolinka Oskara měla potíže jasně vysvětlit zákazníkům, co se stalo a co s tím dále. Například někteří operátoři zodpovídali na dotaz, co s dvanáctikorunovou fakturou zcela chybně tím, že ji není třeba platit a že šlo o chybný výjezd faktur - klient, který se jejich rady přidrží, bude asi mít problémy s deaktivací a protože nebude mít žádný záznam o tom, že mu to opravdu poradil operátor Oskara, bude mít také patrně smůlu.

Jak nám později potvrdilo tiskové oddělení Českého Mobilu, poprvé je vždy vystavována faktura na libovolně nízkou částku a fakturu je třeba proplatit. To ostatně doporučujeme také - reklamace nemá odkladný účinek na provedení platby, tedy nemůžete začít reklamovat a myslet si, že vás neodpojí, když kvůli tomu nezaplatíte.