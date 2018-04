Oskar má vylepšenou Samoobsluhu

Tisková zpráva: Oskar vylepšil svou Hlasovou Samoobsluhu, která umožňuje zákazníkům nastavovat a objednávat služby operátora prostřednictvím telefonu. A předělal ji opravdu od základů: Nejen že nabízí řadu možností, jak snadno a rychle získat požadované informace nebo aktivovat služby, ale navíc Oskarovi copywriteři kompletně přepsali texty, které automat říká zákazníkům. Takže se v Samoobsluze ode dneška i zasmějete.

Oskarova Hlasová Samoobsluha má nyní novou volbu s názvem Oblíbené. Zákazník si může uložit až pět funkcí, které v ní využívá nejčastěji. Po vytočení čísla *077 se tak při každé další návštěvě dostane v tomto nastavení okamžitě ke svým oblíbeným položkám.

Pro další zrychlení a zpřehlednění jsme zrušili volbu Můj Oskar a nabídky Můj účet a Mé služby přesunuli rovnou do hlavního menu. Přibylo také několik šikovných tlačítek, které usnadní ovládání.

Novou Hlasovou Samoobsluhu jsme dále naučili psát SMSky. Zákazníkům tak nyní dokáže pravidelně zasílat informace související s jejich účtem (například informace o FlexiLimitu nebo Flexisazbě, dlužných částkách či přijetí platby). Navíc nemají-li zrovna volné ruce, nabízí se možnost nechat si zaslat textovkou jednorázově důležité informace, které právě vyslechli (například informace o tarifech, GPRS, PIN, PUK nebo wapu).

V neposlední řadě je teď volání do Oskarovy Hlasové Samoobsluhy skvělou zábavou. Při hláškách “plechové huby” se leckdy od plic zasmějete. Smích naopak zmizel z tváří na čtyři měsíce copywriterům Oskara. Právě tak dlouho totiž přepisovali 4 474 českých a anglických textů, se kterými se můžete v Samoobsluze setkat. Navíc se jim podařilo celý proces nakupování zkrátit: Samoobsluha je nyní zhruba o 10 procent rychlejší. Ale i tak je to stále dost písmenek. Kdyby se „hlášky” vypsaly na papír o formátu A4 stejným písmem, jakým je napsaná tato tisková zpráva, čtvrtky papíru seřazené za sebou na výšku by dokázaly spojit obě Mostecké věže Karlova mostu tam i zpět.

Schéma nové Hlasové Samoobsluhy.

