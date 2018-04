Oskar má problémy s hlasovou schránkou

Hlasová schránka je jednou z nejrozšířenějších přidaných služeb u mobilních telefonů. Většina zákazníků se s ní setkává záhy po aktivaci mobilního telefonu, protože například v síti Oskar lze záznamník deaktivovat až po zavolání na infolinku, protože přesměrování na záznamník je od začátku nastaveno tak, že jej nelze deaktivovat jinak, než právě z infolinky.

Právě s hlasovou schránkou má ale Oskar v poslední době problémy. První problém nastal v okamžiku, kdy v Manuálku ke hlasové schránce bylo výslovně uvedeno, že možnost zpětného volání na číslo, z něhož byl nahrán vzkaz, je možné již v základní schránce. Jak uživatelé základní schránky zjistili, tato možnost v ní ovšem není (což je docela škoda). Na infolince vám potvrdí, že tuto možnost mají až uživatelé hlasové schránky pro pokročilé, za její zavedení se ale platí. Bohužel i na internetových stránkách Oskara je stále publikována zavádějící informace o možnosti zpětného volání u základní hlasové schránky. Navíc nikde není příliš zmíněno, že v tomto případě platíte jak volání do hlasové schránky, tak volání na danné číslo ve vašem tarifu.

To je ovšem maličkost oproti tomu, co se může stát u hlasové schránky pro pokročilé. Tu si již mohou aktivovat pouze majitelé tarifů (vyjma Slyším Vás), a tak na problém asi nenarazí každý - hlasová schránka pro pokročilé už není tak běžná záležitost. Většinou ji potřebují profesionálové a lidé v obchodu a spoléhají na to, že jde o důležitou a tedy pravděpodobně odladěnou službu.

Bohužel v některých případech při aktivaci hlasové schránky dochází k tomu, že uživateli nejsou zasílány informace o tom, že má v hlasové schránce vzkazy. Uživatel si sice může v hlasové schránce krásně nastavit, zda mu hlasová schránka má volat, zda má posílat SMS zprávy či využít kombinaci obého, v praxi ale rozšířená hlasová schránka toto nastavení nerespektuje a nové zprávy neavizuje. To je u hlasové schránky dosti podstatná chyba.

Původně se zdálo, že se jedná o souhru náhod nebo velmi výjimečnou chybu, později se ale ukázalo, že k tomuto případu dochází u rozšířené hlasové schránky Oskara velmi často. Uživatelů tohoto typu schránky je málo, takže i počet respondentů v našem průzkumu byl malý.

Český Mobil o problému ví - na infolince zákazníkovi poradí, že mu schránku zresetují a od toho okamžiku již funguje korektně včetně avizace. Tím se ale ztratí všechna nastavení včetně uložených vzkazů i vytvořených seznamů čísel. Slib, že se na to podívají technici a zavolají vám až problém vyřeší, neberte vážně.

Na službu, která má být spolehlivě fungující právě pro lidi, kteří ji potřebují nejvíce, je neavizace nových zpráv nepříjemný problém. Přesvěčte se tedy, zda vaše rozšířená schránka u Oskara funguje.