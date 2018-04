Oskar má od včerejška nové tarify

Dnes (29. května 2002) Oskar včera představil nové tarifní programy, které se jmenují: Řekni mi; Povídej; Nezavěšuj; Moji Nej; Moje SMS; Mezi Námi; Odepiš a předplacená služba Oskarta s FlexiSazbou, která je v provozu již od 22. května (středy minulého týdne). Tyto tarify nahrazují stávající programy: Volám málo; Volám stále; Volám často a Oskamarádi. Tarify Dohoda s Oskarem a Slyším Vás bude operátor nabízet i nadále. Dosud platné tarify samozřejmě nezaniknou ze dne na den a jejich uživatelé se nemusí obávat vynucených změn. Budou nové tarify lepší?

„Komplexně inovovaná cenová nabídka je dle Oskara "rozložena tak, aby každý typ uživatelů mobilních telefonů našel optimální řešení pro své potřeby. Oskar také přichází se zvláštní nabídkou firemních tarifů, které charakterizuje minimální měsíční paušál". Alespoň to říká Mario Mele, vicepezident pro plánování a rozvoj služeb.

Pro stávající klienty, kteří již využívají služby operátora, původní tarify zůstávají v platnosti. Klientům, kteří se rozhodnou v budoucnu využít telekomunikačních služeb Oskara, budou počínaje dnešním dnem nabízeny pouze nové programy. Ceny programu Dohoda s Oskarem a Slyším Vás budou zůstanou ve své původní podobě. Přechod z původních na nové tarify je zdarma. Kdyby stávající klient například ohlásil ztrátu nebo krádež SIM karty nebo kdyby si přál instalovat SIM Toolkit do své SIM karty, může se vrátit k původním tarifům.

U všech nových tarifů je cena za hovor účtována po první provolané minutě v intervalu jedné vteřiny. Vratná záloha na pořízení SIM karty s novým tarifním programem zůstává stejná, tedy 1000 Kč.

Základní tarify

Řekni mi, je ideální pro zákazníka, který měsíčně provolá od 50 do 120 minut a nahrazuje stávající službu Volám málo. Měsíční poplatek je u tohoto programu 250 Kč (262,50 Kč s DPH 5%), ten zahrnuje 50 volných minut pro volání do všech sítí, přičemž neprovolané minuty se převádějí do dalšího měsíce. K tomuto tarifu je možné aktivovat služby Moji Nej a Moje SMS.

Povídej nahrazuje stávající Volám často a je vhodný pro zákazníka, který měsíčně provolá od 120 do 240 minut. Měsíční poplatek za tuto službu je 600 Kč (630 Kč s DPH 5%), který zahrnuje 150 volných minut na volání do všech sítí, neprovolané minuty se převádějí do dalšího měsíce a k tomuto tarifu lze také aktivovat služby Moji Nej a Moje SMS.

Nezavěšuj, je tarif, který nahrazuje stávající Volám stále. Je pro určen klienta, který provolá měsíčně více než 240 minut, měsíční paušál je 1000 Kč (1050 Kč s DPH 5%) a zahrnuje 300 volných minut na volání do všech sítí, neprovolané minuty se převádějí do dalšího měsíce. Lze u něj také aktivovat služby Moji Nej a Moje SMS.

Služba Moje Nej

Je to doplňková služba k tarifům Řekni mi, Povídej a Nezavěšuj a nahrazuje stávající službu Oskamarádi, kterou již nelze nově aktivovat. Moje Nej umožňuje zvolit si až pět čísel ze sítě Oskar, například kamarádů nebo známých, na které může zákazník volat se slevou 1 Kč (1,05 Kč s DPH 5%) z ceny hovoru dle zvoleného tarifu. Aktivace této služby je zdarma, ale je zpoplatněna měsíčním paušálem ve výši 20 Kč (21 Kč s DPH 5%). Zvolené Moje Nej číslo může zákazník změnit každých 14 dní.

Služba Moje SMS

Je to vlastně takový balíček - 100 textovek za měsíční poplatek 80 Kč (84 Kč s DPH 5%). Když zákazník zaplatí měsíční paušál ve výši 80 Kč, dostane 100 volných textovek, které může využít do všech sítí. Cena jedné volné SMS je 0,80 Kč (0,84 Kč s DPH 5%). Nevyužité SMS se převádějí do dalšího měsíce. Moje SMS se aktivuje zdarma k tarifům Řekni mi, Povídej a Nezavěšuj.

Tarify rodinné nebo komunitní

Odepiš je ideální pro SMS fanouška a je také například řešením pro rodiny nebo blízké, kteří využívají pouze sítě Oskar. Měsíční paušál je 10 Kč (10,50 Kč s DPH 5%), který zahrnuje 40 volných minut pro volání do vlastní sítě. Neprovolané volné minuty se u tohoto programu nepřevádějí do dalšího měsíce. Služby Moje Nej a Moje SMS nelze u tohoto tarifu aktivovat.

Mezi námi je také určen pro pro rodiny nebo blízké, kteří využívají především sítě Oskar. Měsíční paušál je ve výši 550 Kč (577,50 Kč s DPH%) a zahrnuje 330 volných minut pro volání do vlastní sítě. Služby Moje Nej a Moje SMS stejně jako u tarifu Odepiš nelze aktivovat.

Předplacená služba Oskarta s FlexiSazbou

Služba je v nabídce operátora od 22. května 2002. Tato služba je jak pro stávající zákazníky, tak i pro nové. V praxi to znamená, že zákazníka, který v průběhu 30 dnů provolá více než 600 Kč, služba FlexiSazba automaticky převede na zvýhodněnou sazbu. Pak může zákazník po dobu dalších 30 dnů volat v síti Oskar za 2 Kč (2,10 Kč s DPH 5%) a posílat SMS za 1 Kč (1,05 Kč s DPH 5%).

Business tarify - Na zisk a Na jistotu

Tyto tarify jsou přístupné každé právnické osobě, která má IČO a objedná si nejméně dvě SIM karty. Oskar u těchto programů zvolil systém množstevních slev - čím více voláte, míň platíte.

Na zisk je určen pro intenzivně volající podnikatele a manažery. Měsíční poplatek je za 250 Kč (262,50 Kč s DPH 5%) a volné minuty nejsou žádné. Pokud s tímto tarifem měsíčně provoláte od 1 do 125 minut, bude vám účtováno 3 Kč (3,15 Kč s DPH 5%) za minutu, pokud budete volat měsíčně déle jak 126 minut, ale méně jak 250 minut, budou vám účtovány 2 Kč (2,10 Kč s DPH 5%) za minutu a když měsíčně provoláte více jak 251 minut, bude vám účtována 1 Kč (1,05 Kč s DPH 5%) za minutu - to platí pouze na volání v síti Oskar. Volání do ostatních sítí je zpoplatněno 3 Kč (3,15 Kč s DPH 5%)

Na jistotu je určen pro podnikatele, kteří se snaží volat méně a nechce se jim platit nic navíc. Měsíční poplatek u tohoto programu je 100 Kč (105 Kč s DPH 5%) a volné minuty nemá žádné. Pokud s tímto tarifem měsíčně provoláte od 1 do 35 minut, budou vám účtovány 4 Kč (4,20 Kč s DPH 5%) za minutu, pokud budete volat měsíčně déle jak 36 minut, ale méně jak 75 minut, budou vám účtovány 3 Kč (3,15 Kč s DPH 5%) za minutu a když měsíčně provoláte více jak 76 minut, budou vám účtovány 2 Kč (2,10 Kč s DPH 5%) za minutu - to platí pouze na volání v síti Oskar. Volání do ostatních sítí je zpoplatněno 4 Kč (4,20 Kč s DPH 5%).

Oskar VPN

Virtuální privátní síť mohou využívat podniky s deseti a více SIM kartami. Lze ji aktivovat mimo jiné k business tarifním programům Na jistotu nebo Na zisk. Měsíční paušál za služby aktivované na jedné SIM stojí 50 Kč (52,50 Kč s DPH 5%) a volání uvnitř sítě VPN stojí 1 Kč ( 1,05 Kč DPH 5% ).

Oskarovy tarify Řekni mi Povídej Nezavěšuj Odepiš Mezi námi Měsíční paušál 250 Kč

262.50 Kč 600 Kč

630.00 Kč 1,000 Kč

1 050.00 Kč 10 Kč

10.50 Kč 550 Kč

577.50 Kč Volné minuty 50 150 300 40 300 Cena volné minuty 5.00 Kč

5.25 Kč 4.00 Kč

4.20 Kč 3.33 Kč

3.50 Kč 0.25 Kč

0.26 Kč 1.83 Kč

1.92 Kč Hovory zahrnuté ve volných minutách všechny v ČR všechny v ČR všechny v ČR všechny v síti OSKAR všechny v síti OSKAR Volání do sítě Oskar / min. 4.00Kč

4.20 Kč 3.50 Kč

3.68 Kč 3.00 Kč

3.15 Kč 6.00 Kč

6.30 Kč 3.00 Kč

3.15 Kč Volání do ostatních sítí / min. 5.00Kč

5.25 Kč 4.50 Kč

4.73 Kč 4.00 Kč

4.20 Kč 10.00 Kč

10.50 Kč 5.00 Kč

5.25 Kč SMS do sítě Oskar / za zprávu 1.00Kč

1.05 Kč 1.00 Kč

1.05 Kč 1.00 Kč

1.05 Kč 0.35 Kč

0.37 Kč 0.50 Kč

0.53 Kč SMS do ostatních sítí / za zprávu 1.00 Kč

1.05 Kč 1.00 Kč

1.05 Kč 1.00 Kč

1.05 Kč 1.50 Kč

1.58 Kč 1.50 Kč

1.58 Kč WAP / min. 2.00 Kč

2.10 Kč 2.00 Kč

2.10 Kč 2.00 Kč

2.10 Kč 2.00 Kč

2.10 Kč 2.00 Kč

2.10 Kč Volání do hlasové schránky / min. 2.50 Kč

2.63 Kč 2.50 Kč

2.63 Kč 2.50 Kč

2.63 Kč 6.00 Kč

6.30 Kč 3.00 Kč

3.15 Kč Poslání faxu a dat / min. 5.00 Kč

5.25 Kč 4.50 Kč

4.73 Kč 4.00 Kč

4.20 Kč 10.00 Kč

10.50 Kč 3.00 Kč

3.15 Kč Poslání SMS E-mail / za zprávu 2.00 Kč

2.10 Kč 2.00 Kč

2.10 Kč 2.00 Kč

2.10 Kč 2.00 Kč

2.10 Kč 2.00 Kč

2.10 Kč Poslání SMS Chat / za zprávu 2.50 Kč

2.63 Kč 2.50 Kč

2.63 Kč 2.50 Kč

2.63 Kč 2.50 Kč

2.63 Kč 2.50 Kč

2.63 Kč Poslání Aktivní SMS / za zprávu 3.50 Kč

3.68 Kč 3.50 Kč

3.68 Kč 3.50 Kč

3.68 Kč 3.50 Kč

3.68 Kč 3.50 Kč

3.68 Kč Převod neprovolaných volných minut ANO ANO ANO NE NE

Ceny bez / včetně 5% DPH. Ceny jsou platné od 29. května 2002 pro volání a služby v ČR.

Moje SMS Aktivace zdarma Měsíční paušál 80.00 Kč

84.00 Kč Počet volných SMS do všech sítí 100 Cena volné SMS do všech sítí 0.80 Kč

0.84 Kč

Ceny bez / včetně 5% DPH. Ceny jsou platné od 29. května 2002.

Moji Nej... Aktivace zdarma Měsíční paušál 20.00 Kč

21.00 Kč Sleva na volání až na 5 čísel v síti Oskar / min. 1.00 Kč

1.05 Kč Změna čísel ve skupině prostřednictvím Oskarovy Hlasové

nebo Internetové Samoobsluhy zdarma Změna čísel ve skupině prostřednictvím operátora / za hovor 20.00 Kč

21.00 Kč

Ceny bez / včetně 5% DPH. Ceny jsou platné od 29. května 2002.