Oskar má novinky – GSM banking a SIM toolkit

Pokud používáte jako hlavního operátora Český Mobil (tedy síť Oskar) a kartu Twist nebo Go vlastníte jenom kvůli SIM toolkitovému GSM bankovnictví, potom ji můžete uložit zpět do šuplíku nebo rovnou vyhodit. Oskar již má GSM bankovnictví také, a to se stejnou funkčností, jako má Eurotel. Třetím vzadu se tak v oblasti GSM bankovnictví paradoxně stává jeho průkopník – RadioMobil. Zatímco Eurotel a Oskar umožňují mít na jedné kartě SIM přístup až k deseti účtům v deseti různých bankách, s kartou T-Mobile sice můžete k deseti účtům také, ale jenom v jedné bance.

Oskar své službě říká M-Banka a rozjíždí ji s průkopníkem GSM bankovnictví v České republice eBankou a GE Capital Bank, která se pro změnu hlásí k prvenství v počtu účtů ovládaných z mobilu (pomohla jí k tomu v minulosti masivní kampaň, kdy k účtům dávala velmi výhodně i mobil s kartou, aby zákazník mohl účet rovnou z mobilu ovládat).

Abyste mohli M-Banku používat, musíte si vyměnit kartu SIM za novou – SIM Plus. Samotná výměna je zdarma. Háček je v tom, že aktivace M-banky (stejně jako ostatních aplikací na kartě SIM Plus) stojí 300 korun, a to pro nové i stávající zákazníky (aktivují se vám najednou všechny služby). O výměnu můžete požádat na infolince nebo v internetové samoobsluze. Na počkání vám kartu vymění v prodejnách Oskara. V tom okamžiku, kdy máte kartu aktivní, stačí zajít do banky (nebo ji požádat telefonicky – to záleží na její nabídce) a ta vám aplikaci aktivuje. Aktivace se provádí textovou zprávou. To má pro banky výhodu – mohou vám postupně přidávat do aplikace další funkce nebo je upravovat, aniž byste kvůli tomu museli měnit kartu SIM či chodit do banky.

A co vlastně M-Banka umí? Záleží to především na konkrétní nabídce bank, které služby zákazníkovi aktivují, ale obecně jde o zjišťování zůstatků, posledních příjmových či výdajových operací, aktuálního kurzu, možnost provádět platby a zakládat či rušit termínované vklady. eBanka prostřednictvím menu M-Banky nabízí i vygenerování elektronického klíče, který se používá pro přístup do jejího klientského internetového bankovního systému.

Oskar se chlubí tím, že SIM Plus je v současnosti nejlepší karta SIM na českém trhu – zejména díky paměti o kapacitě 64 KB. My budeme zdrženlivější – jde rozhodně o dobrou kartu, protože vedle GSM bankovnictví (M-Banky) zde máte i aplikaci M-Platba (bývalé Platby z mobilu), která vám umožní navyšovat volací a roamingové zálohy, ale především platit faktury a dobíjet Oskartu. A to konkurence zatím nenabízí (i když faktury můžete u konkurence platit klasickým bankovním převodem z mobilu). A když už srovnáváme, tak je třeba přiznat například T-Mobilu, že má na kartách SIM navigační služby.

Třetí aplikací na SIM Plus je Info & Zábava. Nejde o nic jiného než o SIM toolkitové menu, jehož prostřednictvím je možné si vyžádat informace, které přijdou textovou zprávou. U konkurence se tato aplikace (samozřejmě s jinou strukturou) jmenuje Eurotel Info Easy a T-Mobile (Paegas) Info.

Aplikace Info & Zábava má pět podaplikací. Informace můžete získat prostřednictvím SMS Info – jsou členěné do sedmi kategorií: Zprávy, Sport, Počasí, Na cesty (jízdní řády, dopravní informace, kilometrovník), Zábava (vtipy, horoskopy, programy TV, kin a divadel, SMS hry), Praktické (slovníky, encyklopedie, PSČ, svátek, teletext) a Podnikání (kurzy měn, databáze firem, plátců DPH, obchodní a živnostenský rejstřík).

Hledat nejbližší objekty můžete prostřednictvím OskarKompasu. Jde o stejnou aplikaci, která je přístupná prostřednictvím wapového prohlížeče. Polohu však za vás nezjistí (byť to SIM toolkitem jde řešit) – tu musíte zadat sami. OskarKompas umí hledat podle názvů ulic i čísel domů a zadanou polohu si bude půl hodiny pamatovat, takže ji nebudete muset zadávat znovu.

Pro komunikaci máte k dispozici aplikaci SMS Chat a SMS E-mail (ty vlastně jenom vytvoří textovou zprávu s řídicími znaky a správně ji odešlou, takže vám odpadnou starosti o její správný formát). Nastavení Oskarových služeb je přístupné pod položkou Můj Oskar.

Za odeslané textové zprávy (každý požadavek na informaci se odesílá Oskarovi textovou zprávou) platíte podle svého tarifního programu. Za přijaté zprávy z domova, ze světa, z ekonomiky a sportu zaplatíte 1 Kč (tato a následující ceny jsou bez DPH). Informace o počasí stojí 1,50 Kč a za jízdní řády a většinu zábavních služeb zaplatíte 2 Kč. Plný ceník je samozřejmě větší a s přidáváním služeb se bude rozšiřovat – najdete jej na webu Oskara. Za přijatou informaci zaplatíte výše uvedené ceny bez ohledu na to, v kolika textových zprávách přijde.

Až tedy budete s nějakým dalším mobilním telefonistou vášnivě diskutovat na téma, který operátor je nejlepší a o kterém nemá smysl ani uvažovat, argument o chybějícím GSM bankovnictví u Oskara už raději nepoužívejte (při pohledu do diskusních fór jde o oblíbený výpad proti Oskarovi).

V nejbližších dnech vám samozřejmě přineseme praktické zkušenosti s Oskarovým SIM toolkitem i srovnání SIM toolkitových aplikací našich operátorů.