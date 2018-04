Oskar má nabídku mobilních telefonů

- Český Mobil nám potvrdil, že níže uvedená cenová nabídka již není platná a na infolinky, odkud jsme ji získali, se dostala omylem. Článek tu samozřejmě necháváme, abyste věděli, o čem se psalo, doplňujeme ale aktuální a oficiálně potvrzené ceny:

Ericsson A1018 - 4899 Kč

Siemens C25 - 6199 Kč

Nokia 3210 - 7499 Kč

Ceny včetně DPH pro neblokované telefony dostupné zákazníkům Českého Mobilu.

Oskárek se konečně pochlubil cenami mobilních telefonů. V následujícím přehledu vám přinášíme pokud možno kompletní seznam toho, co je v nabídce Oskara. Předesíláme, že následující mobilní telefony by měly být nezablokované, ceny jsou bez dotace, tedy bez závazku (pokud si neberete tarif se závazkem) a jsou s DPH. Platí samozřejmě při aktivaci, na rozdíl od EuroTelu či RadioMobilu ale u Oskara neplatíte aktivační poplatek v téměř čtyřtisícové výši.

Zajímavé jsou některé ceny - například nabídka Nokia 7110 v ceně necelých 12300 Kč s DPH to zní velmi lákavě. Také nabídka nových Siemensů P 35 je nadějná. Je ale s podivem, kde Český Mobil tyto telefony bere a bude to stát za bližší prozkoumání, protože se v nabídce objevují i telefony od firmy Mitsubishi Trium a Samsungu, které se do republiky běžně nedovážejí. Je také zajímavé, že i nové Siemensy a Nokia 7110 nabízí Český Mobil, když je EuroTel a RadioMobil v nabídce nemají a v případě 7110 jich mají velmi, velmi málo.

Objednávat si musíte samozřejmě přes infolinku.

Alcatel OT View - 5.499 Bosch 509 - 4.999 Bosch 909 - 9.799 Bosch 909s - 12.999 Ericsson A1018 - 4.899 Ericsson T10 - 6.099 Ericsson T18 - 10.599 Ericsson T28 - 20.899 Motorola M3888 - 4.499 Motorola CD930 - 6.199 Motorola StarTAC 130 - 9.899 Motorola V.serie - 19.499 Motorola L7089 - 11.699 Nokia 3210 - 7.499 Nokia 7110 - 12.299 Nokia 8850 - 23.099 Nokia 8210 - 17.799 Panasonic GD30 - 5.099 Panasonic GD90 - 9.499 Philips SAVVY - 4.399 Siemens C25 - 6.199 Siemens S25 - 10.699 Siemens P35 Style - 6.199 Siemens P35 Extreme - 6.499 Siemens P35 Pro - 10.999 Sagem MC912 - 5.099 Sagem MC922 - 5.199 Sagem MC932 - 5.899 Sagem MC825 FM - 6.699 Sagem MC959 - 10.999 Samsung SGH 2100 - 9.399 Trium Astral - 4.799 Trium Galaxy - 4.799