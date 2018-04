Oskar má EDGE od Siemensu

14:57 , aktualizováno 14:57

Oskar bude spolupracovat se Siemensem na spouštění mobilního internetu EDGE. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou zveřejnil německý koncern. Pro Siemens je to už pátý případ, kdy rozjíždí EDGE v Evropě, a celkově patnáctý na světě. Oskar by chtěl spustit službu někdy v příštím roce.