Oskar investuje půl miliardy dolarů - kde je vezme?

Operátor třetí mobilní sítě Oskar, společnost Český Mobil potvrdila minulý týden svoje odhodlání investovat do výstavby sítě sumu půl miliardy USD, tedy více jak 18 miliard Kč. Tato suma by se měla proinvestovat do roku 2003.

Tato čísla by nebyla nijak překvapující - o něco vyšší nebo nižší sumy chtěli investovat i ostatní zájemci o třetí licenci. Zajímavější však je to, že samotnou investici do sítě Český Mobil zatím stále nemá zajištěnou - doposud neoznámil ani aranžmá úvěru, ani jméno případného financovatele sítě.

Zatím se pouze mlčky předpokládá, že aranžmá úvěru zařídí IPB, ale ani ve světě se neobjevila zpráva, že by k podpisu tak rozsáhlého úvěru došlo.

Jak takové financování mobilních sítí funguje? Zjednodušeně řečeno operátor shání syndykovaný úvěr, tedy peníze, na které se mu složí více bank, neboť ani banka nerada půjčuje mnoho miliard najednou, alespoň pokud to není česká Komerční banka. Zárukou jsou obchodní plány, dobré jméno operátora a samozřejmě pokud možno i jeho jiná aktiva.

Tomuto financování se ale zatím Český Mobil vyhnul. Kde tedy vzal peníze na start své sítě? Podstatné je, že síť není jeho - patří společnostem Ericsson a Siemens, které se podílejí na takzvaném dodavatelském financování. Mobilní síť obě firmy staví na svoje triko s tím, že podle časového a kvalitativního harmonogramu budou dostávat peníze za stavbu zpět. Podle smluv si ale na první peníze od Oskara počkají, na druhou stranu Ericsson měl kontrakt od Českého Mobilu jako poslední vstupenku do České republiky a jako poslední naději, že by v ČR mohl stavět síť třetí generace.

Na běžné provozní výdaje si Český Mobil, potažmo TIW jako jeho hlavní akcionář musí vystačit ze svého. A vlastní rozpočet TIW se docela krátí, protože právě bojuje o UMTS licenci ve Velké Británii a suma, kterou nabídl v aukci, dosáhla neuvěřitelných sedmi miliard dolarů. Ani to zatím ale na vítězství nestačí - tabulku závodů o UMTS vede Vodafone s 9,5 miliard USD. Británie vydává celkem pět licencí na UMTS (síť třetí generace) a celkově za ně zřejmě inkasuje více jak 35 miliard USD (! Opravdu je to miliard USD). Licence se získává na 20 let, zaplatit se musí v prvních deseti letech.

Ani konkurenti Oskara nezahálejí - jen na další posilování chodu již běžící sítě například RadioMobil v roce 1999 vydal 5,5 miliardy Kč zhruba stejnou sumu necelých šesti miliard investoval EuroTel. EuroTel ostatně od roku 1991 do vybudování svých dvou sítí NMT a GSM investoval celkem 25 miliard.

Na konci pololetí 2000 by měla síť Oskar být dostupná minimálně 83 procentům populace, na konci letošního roku 95 procentům a do poloviny roku 2001 téměř všem obyvatelům ČR. Počet uživatelů firma zatím neuvádí, ale odhaduje se na 30 000 uživatelů.