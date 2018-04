Oskar hypnotizuje své zákazníky v nové prodejně

Náš nejmladší operátor se minulý rok rozhodl pro zcela nový přístup k zákazníkům na svých prodejnách. Prvním krokem bylo rozšíření distribuční sítě pomocí odkoupení obchodních míst od dnes již neexistující společnosti Phonehouse, druhým pak zcela nový styl samotných prodejen.

Jelikož se ale jedná o změnu náročnou na rekonstrukci, nedá se říci, že by nové obchody rostly jako "houby po dešti" - ba naopak. O to sympatičtější je, že do nevelké rodiny přibyla další prodejna s osobitým stylem.

Projdete-li se v dnešních dnech po náměstí I.P. Pavlova na Novém Městě, jistě neuniknete zřízencům Oskara v červených bundách, kteří vás budou zvát do nově zrekonstruované prodejny sídlící na adrese Jugoslávská 11.

Abyste ale nepřišli zkrátka, rozhodl se nejmladší operátor k rozdávání kuponů, se kterými dostanete jednorázovou slevu 500 Kč na pořízení většiny mobilních telefonů z aktuální nabídky.

Věc má ale háček, proto tuto slevu uplatníte jen při aktivaci nové SIM karty s tarifem 50 naplno a u přístroje dražšího než 577 Kč. Pokud tak nestojíte o aktivaci karty, můžete se maximálně kochat hezkými detaily nové prodejny.

Nově zrekonstruované prodejny nabízí velmi specifickou atmosféru, která je dle Oskara maximálně vstřícná k zákazníkům. Kromě prohlížení maket mobilních telefonů si můžete osahat i skutečné vybrané modely na kruhové sedačce hrající snad všemi možnými barvami.

Na těchto přístrojích si lze vyzkoušet WAP či MMS, k dispozici jsou i stojany umožňující přístup na internetové stránky operátora. Specifikou nových oskarových obchodů jsou i stěny s nejrůznějšími nápisy, na kterých můžete zanechat vzkaz i vy. V Jugoslávské ulici se nachází i stojan k aktuální marketingové akci Motoroly, ve které lze vyhrát tisíc mobilních telefonů Motorola Razr V3.

Velmi jsme se pobavili nad dvěma boxy umožňujícími obsluhu hlasové, textové, i internetové odnože Oskarovy samoobsluhy. Otázkou totiž je, kolik zákazníků půjde řešit své problémy touto cestou do prodejny.

Krátkým pozorováním jsme odhalili, že nejčastějšími návštěvníky obchodu jsou děti. Oskarovi ale nelze upřít originalitu, jelikož po spatření imitace živého stromu v prodejně jsme téměř uvěřili alespoň první části sloganu, který na nové prodejně neleznete snad na každém centimetru: "Zhypnotizujeme vás nízkými cenami".