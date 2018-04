Oskar hapal – zdalipak i on jednou za sto let?

Oskar se minulý čtvrtek přidal jako třetí člen do klubu Těch, kterým už pořádně hapala mobilní síť. Vzhledem k tomu, že do udělení případně čtvrté licence (UMTS?) je velikost tohoto klubu omezena stanovami na tři členy, dosáhl tento klub svého maxima.

Ne každý ovšem do tohoto klubu vstupoval stejně.

Nejparádnější vstup měl samozřejmě Eurotel – jak by ne, když je to vedoucí operátor. Jako nabízí nejvíce ze života, nabídl v ten okamžik i největší zážitek z ticha. To když se mu na podzim roku 1997 třikrát za sebou zhroutila síť prakticky v celé republice. Pikantní na tom bylo to, že na první tiskové konferenci tehdejší zástupci Eurotelu prohlašovali, že k takovému pádu dochází jednou za sto let. Jako pamětník tiskovek z oněch časů jen lituji, že k druhé tiskovce nestihlo dojít. Na druhou stranu, Eurotel si koleduje o vyloučení z klubu – poslední dva roky mu síť jede jak hodinky.

EuroTel - legenda o křišťálové kouli - 5.10.1997

RadioMobil do klubu vstupoval s menší pompou a rozvážněji. Několik drobných pádů sítě Paegas přišlo v roce 1998, kdy dokonce vypadl signál i nad celou Prahou, ale hlavní salvu si společnost nechala až na rok 2000, kdy jí signál vypověděl službu několikrát za sebou a zejména Moraváky značná nespolehlivost pokrytí Paegasem přiměla k přemýšlení nad nabídkou Oskara.

Oskar dlouhou dobu měl image laciné, avšak fungující společnosti. Jedinkráte řádně pozlobil, když Českému Telecomu překopli kabel přenášející hovory Oskara, to však nebyla Oskaří chyba. Až minulý týden tedy Oskar dohonil své konkurenty i v této oblasti.

Dosti však sarkasmu – GSM síť je velmi složitý celek obsahující stovky komponent a protokolů, a v takovém celku se místo pro lidskou chybu nachází kromobyčejně snadno. Předcházející případy nás naučily, že mobilní telefon není naprosto spolehlivý, a havárie už bereme s větším klidem. Například já jsem si užíval toho, že na můj telefon nikdo nevolá (mám Oskara jako hlavní číslo) a ještě druhý den jsem si občas vypínal telefon a zuřivě emailujícím jsem odpovídal, že mne ještě asi nepřipojili. Všechno zlé je totiž pro něco dobré – ve čtvrtek se mi podařilo dopsat rozsáhlou práci, na kterou jsem do té doby pro množství ruchů přicházejících z mobilního telefonu neměl čas.

A tak jediný v mém okolí, koho se pád Oskara zásadně dotkl, je moje dcera. Jako skoro každá mladá dáma, i ona vlastní mobilní telefon (pravda, ten její není nejmodernější) a v něm Oskartu. Ve svých třech letech si totiž oblíbila hovory s Pánem. Pán má číslo *608, dá se mu zavolat a dlouho si s ním povídat. On něco vykládá, dcera mu přikyvuje a je spokojena pro další půl hodinu. Šance, že by se přes Pána dostala na Živou paní, je minimální – prokousat se infolinkou Oskara k živému operátorovi chce mnoho cviku a osobních zkušeností.

V pátek bylo vše v pořádku. Dcera vytočila *608 a Pán byl zde, ochotný jí povídat. Ve třech letech jsou i ty mobilní telefony velmi jednoduché…