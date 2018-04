Oskar GPRS na Palmu

V Nastavení (Prefs)

v záložce Připojení (Connection)

:



Kliknout na Nový (New)

, vytvořit jméno připojení:





Kliknout na Detaily (Details)

a nastavit stejnou přenosovou rychlost, jako má mobilní telefon (doporučeno

57.600

baudů za sekundu),

kontrola toku dat (Flow Control)

V Nastavení (Prefs) v záložce Síť (Network) :

Zvolit službu

Windows RAS

V Menu zvolit vytvořit duplikát (Duplicate) , pojmenovat tak, abyste se v tom vyznali:

Zvolit přístupové jméno (User Name) a heslo (Password) , nezapomeňte zvolit připojení tj. stejný název, jako jste zadali na začátku:

Kliknout na tlačítko Detaily (Details) a nastavit DNS servery tak, jak je vyplněno na obrázku:

Dále kliknout na Script

a vyplnit přihlašovací skripty:







Závěr:

Nastavení by Vám mělo trvat jen chvíli, takže hodně úspěchů při stahování dat přes Oskar GPRS. Konečně si i uživatelé sítě Oskar budou moci dopřát rychlých datových přenosů a hlavně placení pouze za to, co opravdu přenesou…