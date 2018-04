Oskar do toho jde Naplno

Nové tarify Naplno jsou podle operátora reakcí na aktuální situaci na trhu. Chtěli udělat jasno v nepřehledných bonusech a nabídkách v rámci tarifů. S inovací přišli už i proto, že se čas, kdy budou přenositelná čísla, se už blíží. Se zavedením nových tarifů končí nabízení tarifů Nové generace. Stávající majitelé těchto tarifů je ale mohou v klidu používat dále. Tolik slova, a my se teď podíváme, jak hovoří čísla ve srovnání s tarify zbylých dvou operátorů.

V následujícím přehledu najdete srovnatelné tarify a díky tomu si můžete udělat představu, jak výhodné, či nevýhodné nové tarify Naplno jsou. Možná, že po letmém projetí tabulek vás přejde chuť měnit operátora, a nebo naopak. Zavedení a nastavení cen u nových tarifů předcházela analýza provozu v Oskarově síti. Ta ukázala, že 60 procent hovorů tarifních zákazníků jde do cizích sítí a zbytek se provolá v rámci Oskara. Pojďme na to.

Voláme za tři stovky

Eurotel Individual Eurotel Relax Eurotel Relax Plus T-Mobile 20 Start T-Mobile 20 Start HIT** Rozjezd Naplno Naplno 50 Měsíční paušál 178,50 * 232 303,5 179 179 59,50 297,50 Volné minuty 178,50 30 30 20 20 0 50 Volné SMS - 30 30 0 0 0 0 Eurotel špička / mimo špičku 7,14 / 7,14 11,78 / 3,21 5,71 / 3,21 7,74 / 7,74 6,19 / 6,19 5,95 / 5,95 5,36 / 5,36 Oskar špička / mimo špičku 7,14 / 7,14 11,78 / 7,85 11,78 / 7,85 7,74 / 7,74 6,19 / 6,19 5,95 / 5,95 5,36 / 5,36 T-Mobile - špička / mmio špičku 7,14 / 7,14 11,78 / 7,85 11,78 / 7,85 4,76 / 4,76 3,91 / 3,91 5,95 / 5,95 5,36 / 5,36 Pevné sítě - špička / mimo špičku 7,14 / 7,14 11,78 3,21 11,78 / 7,10 7,74 / 7,74 6,19 / 6,19 5,95 / 5,95 5,36 / 5,36 SMS 2,98 2,98 2,98 2,02 1,19 1,19 1,19

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

* U tohoto tarifu jsme vybrali nejnižší cenu a k ní navázané volné minuty.

** Ceny v tomto tarifu jsou podmíněné uzavřením smlouvy na dobu určitou (2 roky)

V této kategorii si skalní zákazníci Oskara určitě moc nepolepší. Volání do vlastní sítě podražilo u základního tarifu Naplno 50 proti bývalému Řekni mi o celých šedesát haléřů za minutu. Na druhou stranu, o stejnou sumu zlevnilo volání do sítí cizích. Ve srovnání s ostatními je hodně zajímavý tarif Naplno Rozjezd, který může soupeřit i s přeplacenými kartami. V cenách volání do cizích sítí ale bezkonkurenčně válcuje všechny oponenty. S cenou 5,36 u Naplno 50, ale i 5,95 u Naplno Rozjezd předhánějí nejbližšího konkurenta T-Mobile 20 HIT se 6,19 korunami za minutu až o osmdesát haléřů.

Tarify nad pět set

Eurotel Optimum T-Mobile 80 T-Mobile 80 HIT * Naplno 150 Měsíční paušál 660,5 536 536 714 Volné minuty 60 80 80 150 Volné SMS 20 0 0 0 Eurotel - špička / mimo špičku 6,40 / 3,57 6,55 / 6,55 5,24 / 5,24 4,76 /4,76 Oskar - špička / mimo špičku 7,85 / 5,81 6,55 / 6,55 5,24 / 5,24 4,76 / 4,76 T-Mobile - špička / mimo špičku 7,85 / 5,71 2,87 / 2,87 2,38 / 2,38 4,76 / 4,76 Pevné sítě - špička / mimo špičku 7,85 / 4,64 6,55 / 6,55 5,24 / 5,24 4,76 / 4,76 SMS 2,98 Kč 2,02 Kč 1,19 Kč 1,19 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

* Ceny v tomto tarifu jsou podmíněné uzavřením smlouvy na dobu určitou (2 roky



V prostřední kategorii je Naplno 150 sice tarifem s nejdražším paušálem, ale zase nabízí nejvíc volných minut. V cenách volání Oskar zdatně soupeří s T-Mobile, kterému se nejvíce blíží v cenách do cizích sítí. V oblasti volání do sítě vlastní ho však T-Mobile předhání až o dvě koruny za minutu. Přesto 150 volných minut není k zahození a když nevoláte jen na Oskara, tak se to může vyplatit. Stejně jako u předchozí kategorie je volání do Oskara dražší o 60 haléřů oproti předchozímu tarifu Povídej.



Tarify nad tisíc

Eurotel Optimum Plus Eurotel Business 200 Eurotel Business 300 Eurotel Business 600 T-Mobile 200 T-Mobile 200 HIT* T-Mobile 400 T-Mobile 400 HIT* Naplno 300 Měsíční paušál 1 136 2 017 2 493 3 564 1 071 1 071 1 904 1 904 1 190 Volné minuty 120 200 300 600 200 200 400 400 300 Eurotel - špička / mimo špičku 3,93 / 3,21 3,57 / 3,21 3,21 / 3,21 3,21 / 3,24 5,36 / 5,36 4,28 / 4,28 3,57 / 3,57 2,86 / 2,86 4,17 / 4,17 Oskar - špička / mimo špičku 8,21 / 5,71 5,71 / 4,76 4,76 /4,76 4,76 / 4,76 5,36 / 5,36 4,28 / 4,28 3,57 / 3,57 2,86 / 2,86 4,17 / 4,17 T-Mobile - špička / mimo špičku 8,21 / 5,71 5,71 / 4,76 4,76 Kč / 4,76 4,76 / 4,76 2,87 / 2,87 2,38 / 2,38 2,98 / 2,98 2,38 / 2,38 4,17 / 4,17 Pevné sítě - špička / mimo špičku 8,21 / 4,64 5,71 / 4,76 4,76 / 4,76 4,76 / 4,76 5,36 / 5,36 4,28 / 4,28 3,57 / 3,57 2,86 / 2,86 4,17 / 4,17 SMS 2,98 Kč 2,98 Kč 2,98 Kč 2,98 Kč 2,02 Kč 1,19 Kč 2,02 Kč 1,19 Kč 1,19

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

*Ceny v tomto tarifu jsou podmíněné uzavřením smlouvy na dobu určitou (2 roky



Nejvyšší tarify ovládá každopádně T-Mobile se svým T-Mobile 400 HIT. Ve srovnání cenově podobných tarifů, tedy Eurotel Optimum Plus, T-Mobile 200 HIT a Naplno 300, je nejdražší Eurotel a mezi T-Mobile 200 HIT a Oskarovou novou třístovkou je pravděpodobně výhodnější Oskar. Má sice dražší volání do vlastní sítě, ale vzhledem k tomu, že 60 procent hovorů tarifních zákazníků Oskara jde mimo jeho síť, vyjde nakonec levněji už jenom díky volným minutám.

Předplacené karty

T-Mobile Twist Standard T-Mobile Twist Extra Oskarta Oskarta s Flexi Eurotel GO Eurotel GO Special Rozjezd Naplno Měsíční paušál 0 69 0 0 0 0 59 Oskar špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 3,57 / 3,57 2,38 / 2,38 7,50 / 7,50 5,50 / 5,50 5,95 / 5,95 T-Mobile špička / mimo špičku 5,70 / 3,40 4,50 / 3 / 1* 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 7,50 5,50 / 5,50 5,95 / 5,95 Eurotel špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 7,50 5,50 / 5,50 / 1*** 5,95 / 5,95 Pevné sítě špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 4,50 / 3 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 7,50 5,50 / 5,50 5,95 / 5,95 SMS 3,40 2 2,38 2,38 / 1,19** 3,70 3,30 1,19

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

* Volání na T-Mobile v noci

**SMS do Oskara

*** Volání o víkendu



Předplacené karty jsou celkem vyrovnané. Pro přehlednost jsme vybrali od každého operátora dva zástupce. Ve volání do vlastní sítě vedou Oskarty, ale stejně jako ostatní předplacenky mají celkem drahé SMS. Rozjezd Naplno by měl sloužit "novým zákazníkům, kteří se teprve rozkoukávají ve světě tarifů," zaznělo na tiskové konferenci. Celkem příjemnou výhodou jsou SMS za 1,19 Kč a v porovnání se základními i placenými programy konkurenčních předplacenek i docela levné volání.

Dostojí nové tarify svému názvu ?

Co si budeme namlouvat, tarify jsou něco jiného. Vyplatí se při vyšších tarifech, ale jejich základní balíček Naplno Rozjezd se možná ujme u majitelů Oskaret. Udělejte si obrázek sami a nechte Oskarovi vzkaz v diskusi. Každopádně je to odvážný krok nejmladšího operátora. Možná jsme čekali nějaký datový tarif, ale ten je zatím u Oskara v nedohlednu. Zkuste tedy zapřemýšlet, jestli se zrovna vám Naplno vyplatí.