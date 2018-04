Oskar dnes spustil GSM bankovnictví a SIM toolkit

Od 9. září nabízí Oskar novou SIM kartu SIM Plus, která je rozšířena o bankovní aplikaci M-Banka a řadu dalších služeb. S M-Bankou získají zákazníci mobilní přístup ke svému účtu - a to za pomoci nejmodernějšího systému, který obslouží až 10 různých bank na jediné kartě. Nová SIM Plus je karta s největší pamětí na českém trhu o velikosti 64 KB.