Oskar dá testerům telefony za hubičku

Již v pátek jsme přinesli informace o veřejném testování mobilních telefonů Siemens C45 , dnes vám můžeme sdělit podrobnosti o podobné akci Oskara. Český Mobil totiž zahájil v průběhu září nenápadně testování GPRS pod názvem Ověřeno na lidech. Princip akce zahájené ve vší tichosti je stejný jako u Siemensu. Zájemci se přihlásí, Oskar si některé na základě odpovědí na položené otázky vybere a dá jim mobilní telefon s GPRS. Vybraní testeři budou sledovat kritéria, která jim operátor zadá, a budou o nich podrobně informovat. Pokud své povinnosti tester dodrží, může si zapůjčený telefonní přístroj ponechat. Na rozdíl od akce Siemensu, který odpovědným spolupracovníkům aparáty nechá zdarma, je v případě Oskara potřeba zaplatit celou jednu korunu. Ovšem testování GPRS bude probíhat zdarma – tester tedy za tyto přenosy nic nezaplatí.

Účast v akci Ověřeno na lidech je možná prostřednictvím internetové stránky. Zde zájemce odpoví na tři otázky, seznámí se s podmínkami celé akce a odešle své odpovědi. Do čtyř dnů mu z adresy „admin“ přijde vyrozumění, zda postoupil do druhého kola výběru. V takovém případě již musí zájemce odpovídat podstatně déle a také uváženěji, k čemuž jej Oskar také nabádá. Účastníci testování budou vybráni do 5. října letošního roku a jejich „úvazek“ bude trvat dva měsíce.

Důležitou podmínkou účasti v testování je ovšem vlastnictví jednoho z tarifů Volám Málo, Volám často, případně Volám Stále. Zprávy o dalších přípustných tarifech naše zdroje odmítly komentovat.

Kromě toho je již získání telefonu za korunu podmíněno pouze spoluprací při testování, žádný další závazek Oskar nevyžaduje. Ti, kteří sítem výběru projdou, se mohou těšit na 15. října, kdy začnou dostávat své testovací mobilní telefony. O jaké přístroje konkrétně půjde, zatím operátor pečlivě tají.