Oskar chce poslední licenci na UMTS

31.1.05

NEW YORK - Americká softwarová společnost Microsoft podlehla tlaku evropských regulátorů a je připravena změnit název svého operačního systému Windows určeného pro evropský trh. V nové verzi nebude zakomponován přehrávač Media Player, jak si přála Evropská komise, úředníkům ale vadí i název, který Microsoft pro tuto okleštěnou verzi zvolil. Napsal to list The Wall Street Journal.

1.2.05

PRAHA - Softwarová společnost Microsoft zvažuje, že v České republice vybuduje celoevropské servisní centrum, podobné tomu, jaké v Praze otevřela společnost DHL. "Konečné rozhodnutí by mělo padnout letos," řekl v rozhovoru pro dnešní deník Právo generální ředitel Microsoftu pro ČR a Slovensko Jiří Devát. V první fázi by v centru mohlo najít práci několik desítek lidí. Devát rovněž uvedl, že šéf Microsoftu Bill Gates by měl při středečním jednání s premiérem Stanislavem Grossem podepsat dohodu, která umožní další spolupráci v oblasti bezpečnosti informačních technologií.

AMSTERDAM - Příjmy čipového odvětví se za celý loňský rok vyšplhaly i přes slabší výkon v posledních třech měsících roku na nový rekord. Celkové příjmy výrobců čipů stouply o 28 procent na 213 miliardy USD a překonaly tak rekord z roku 2000, kdy se tržby vyšplhaly na 200 miliard USD. Vyplývá to ze zprávy, kterou v pondělí zveřejnila odvětvová organizace World Semiconductor Trade Statistics.

PRAHA - V Praze začala konference americké softwarové společnosti Microsoft pod názvem Government Leaders Forum 2005, na které budou zástupci evropských vlád a šéfové firem z oblasti informačních technologií diskutovat o znalostní společnosti, roli informačních technologií ve službách státu a vzdělávacích institucí. Konference skončí ve středu.

PRAHA - Prodej nosičů DVD s filmy v České republice i na Slovensku se v roce 2004 zvýšil na 2,166 milionu kusů, což bylo o 135.000 kusů více, než činil prodej videokazet. Prodej DVD tak poprvé předstihl odbyt klasických kazet VHS. Těch se loni prodalo 2,031 milionu kusů. Ve srovnání s rokem 2003 se prodalo o 970.000 více DVD. V případě VHS činil vzestup 130.000 kusů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila společnost DVD Group před dnešní tiskovou konferencí.

BRUSEL - Belgický telekomunikační operátor Belgacom prodal za 285 milionů eur (asi 8,8 miliardy Kč) divizi telefonních seznamů. Belgacom se předběžně zajímá o privatizaci Českého Telecomu, nesdělil však, zda mezi snahou zvýšit objem hotovosti a zájmem o Telecom existuje souvislost. Divizi koupila společnost Promedia a zaplatila za ni v hotovosti.

NEW YORK - Americká počítačová společnost Hewlett-Packard vyvinula novou technologii, která podle ní může zcela nahradit tranzistory. Ty jsou přitom v posledních 50 letech základním stavebním prvkem při výrobě počítačů. Technologie prý může od základů změnit odvětví, její komerční využití však zatím není na pořadu dne.

PRAHA - Softwarový gigant Microsoft chce podporovat Lisabonskou strategii, ve které se Evropská unie zavázala stát se nejdynamičtější ekonomikou světa. Společnost také plánuje přiblížit fondy EU malým a středním firmám a místním samosprávám. Diskuse nad těmito tématy byla součástí dnešního programu konference Government Leaders Forum, kterou společnost Microsoft letos pořádá v Praze.

2.2.05

PRAHA - Jednodenní návštěvu Prahy dnes zahajuje zakladatel softwarového gigantu Microsoft a zřejmě nejbohatší muž světa Bill Gates. Ten po roce přijede do Prahy, aby vystoupil s hlavním projevem na končící konferenci Government Leaders Forum, kterou jeho firma pořádá pro zástupce evropských vlád a šéfy firem z oblasti informačních technologií. Bude také separátně jednat s prezidentem Václavem Klausem a premiérem Stanislavem Grossem v jejich úřadech.

PRAHA - Český Telecom, Eurotel a Microsoft budou spolupracovat na vývoji nových produktů. Jedním z nich je projekt Digitální domácnost a firma, který má lidem a podnikům nabídnout snadný přístup k řadě služeb z jednoho místa. Příslušnou smlouvu dnes podepíše za Microsoft Bill Gates a Jiří Devát, za Telecom generální ředitel Gabriel Berdár a za Eurotel Michal Heřman. Píše o tom Mladá fronta Dnes.

SAN FRANCISCO - Přední internetový vyhledávač Google ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil zisk na více než sedminásobek díky silné poptávce po webové reklamě. Akcie společnosti, s nimiž se začalo obchodovat loni v srpnu, díky tomu posílily téměř o deset procent na rekordní maximum. Firma v noci na dnešek oznámila, že její čistý zisk stoupl na 204,1 milionu dolarů z 27,3 milionu před rokem. Tržby se téměř zdvojnásobily na 1,03 miliardy z předchozích 512,2 milionu dolarů.

3.2.

PRAHA - Šéf softwarového gigantu Microsoft Bill Gates dnes v Praze na konferenci představil novou iniciativu EuroScience, která by měla urychlit evropské inovace ve vědě a výpočetní technice. V příštích pěti letech chce Gates na výzkum ve výpočetní technice uvolnit 40 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun), uvedla dnes společnost Microsoft v tiskové zprávě. Gates se také dopoledne na Pražském Hradě setkal s českým prezidentem Václavem Klausem.

PRAHA - Zájemci o koupi 51procentního podílu Českého Telecomu mohli své nabídky podávat do čtvrtka 3. února do 17:00 do londýnské kanceláře investiční banky CSFB. Z předběžných nabídek by pak zúžený seznam měla pro vládu sestavit příští pondělí meziresortní komise. Vláda ho pak posoudí ve středu 9. února, řekla mluvčí FNM Petra Krainová.

PRAHA - Dozorčí rada Českého Telecomu včera zvolila generálního ředitele dceřiné firmy Eurotel Michala Heřmana do představenstva podniku. Dozorčí rada Českého Telecomu včera zvolila generálního ředitele dceřiné firmy Eurotel Michala Heřmana do představenstva podniku. Heřman v pětičlenném představenstvu nahradí Pavla Klimuškina, který z orgánu odešel v polovině prosince z osobních důvodů. Klimuškin přišel do Telecomu a představenstva koncem října 2004 právě na místo Michala Heřmana, který se tehdy stal generálním ředitelem Eurotelu.

SAN FRANCISCO - Americký internetový obchod Amazon.com svým výsledkem hospodaření za poslední loňské čtvrtletí investory nenadchl a jeho akcie klesly o 13 procent. Podnik přitom meziročně zvýšil zisk na 346,7 milionu ze 73,2 milionu dolarů. Amazon to oznámil v noci na dnešek.

PRAHA - Telekomunikační operátor Tele2 dnes podal u pražského městského soudu žalobu na konkurenční společnost Český Telecom, po níž požaduje náhradu škody 2,14 miliardy korun. Společnost Tele2 tvrdí, že tarify Telecomu citelně poškodily její obchodní zájmy v České republice. Novinářům to dnes řekl ředitel Tele2 pro střední Evropu Anders Olsson. Vyjádření Telecomu ČTK zjišťuje.

PRAHA - V privatizaci státního podílu v Českém Telecomu má větší šanci na úspěch menší hráč z odvětví. Tvrdí to finanční analytici v dnešním vydání listu Financial Times. Jejich názory tak odrážejí sílící spekulace, že vysokou šanci na úspěch má švýcarský Swisscom. Toho za favorita ve středu označily zdroje agentury Reuters.

PRAHA - Mobilní operátor Oskar Mobil požádal Český telekomunikační úřad o udělení licence pro mobilní síť UMTS, která umožní vysokorychlostní přenosy dat. ČTÚ vyhlásil výběrové řízení na třetí licenci v polovině ledna. V prvním kole, které by se mělo uzavřít do konce února, úřad jedná o udělení licence právě s Oskarem, který ji jako jediný ze tří tuzemských operátorů nevlastní.



4.2.05

PRAHA - Mimořádná valná hromada zrušila zvláštní motivační odměny pro členy dozorčí rady Českého Telecomu, které schválila valná hromada loni v červnu. ČTK to řekl mluvčí Telecomu Vladan Crha. Motivační program se stal terčem kritiky části vládních i opozičních politiků.

Stát, který vlastní většinu akcií Telecomu, se podle předsedy výkonného výboru FNM Jana Juchelky k tomuto kroku rozhodl proto, že odměny vyvolaly negativní reakce a mohl by tak být narušen proces privatizace. "Nadále zastáváme stanovisko, že se jedná o standardní a efektivní motivační nástroj," řekl ale Juchelka.