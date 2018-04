Oskar bude pohřben v únoru. Nastoupí Vodafone

Podle dobře informovaných zdrojů má k překmenování hned několik důvodů. Od poloviny ledna bude možné odejít ke konkurenci i se současným číslem a Oskar v tom vidí jednu z největších šancí, jak získat nové duše do své sítě. V polovině února navíc přijde ze Švédska nový šéf Grahame Maher, který nahradí Karlu Stephens.

A do prvního února chce Vodafone po svých dodavatelích nové služby, například stahování hudby, vyzváněcí nebo nové hry, a telefony. Navíc prvního března by bylo Oskarovi šest let, tehdy totiž začal komerčně nabízet své služby.

I když zástupci společnosti zatím stále mluví o změně značky v prvním pololetí příštího roku, například auta už nové logo vozí a na vánoční ledové ploše už zbylo místo jen pro Vodafone. Zaměstnanci od nového roku za své jméno v emailové adrese budou místo oskar.cz dávat vodafone.com.

Vodafone přijde s novým logem

Vodafone v Česku jako první zemi představí celosvětově inovované logo. Podle viceprezidenta Oskara Vodafone pro značku Igora Přerovského by změna značky neměla být pro lidi problém.

„Podle průzkumů prováděných s externí firmou vychází, že na začátku prosince znalost značky Vodafone byla přes šedesát procent,“ říká Přerovský. „Nepůjde ale jen o přemalování aut a obchodů. S novým jménem přijde řada nových služeb,“ dodává Přerovský. Konkrétní zatím moc být nechce, ani kolik bude změna značky stát , neprozradil.

Konkrétní ceny a nabídky ještě nejsou známy. Nedá se tedy ani porovnat konkrétní přínos pro zákazníky. Vodafone se oproti stávající nabídce Oskara hodlá zaměřit hlavně na firmy. V tomto segmentu Oskar oslovuje hlvně malé a střední společnosti, velké klienty si rozděluje hlavně Eurotel a T-Mobile.

Začne to roamingem

Nový šéf Oskara Vodafone má v kalendáři akcí co dva měsíce nějakou novinku. V únoru s přemalováním zřejmě začne se snižováním cen volání ze zahraničí.

Vodafone má takzvaný Passport, kde volajícího stojí po zaplacení jednorázového poplatku hovory podobně jako v Česku. Obdobu Vodafone pasu nedávno představil i domácí T-Mobile. Jeho šéf Roland Mahler přiznal, že to trochu příprava na příchod Vodafone je. Česká část růžového operátora je totiž zatím jediná, která v celosvětové skupině něco podobného začne v lednu nabízet. - více zde...

Vodafone chystá také nabídku jednoduchého programu Vodafone Simply, který je zaměřen jen na volání a posílání zpráv. Tomu jsou přizpůsobeny i jednoduché telefony, které k nim prodává. Oskar je už sice dnes posedlý pokrytím, ale jeho posedlost Vodafone ještě přiživí. Na zlepšení mobilní sítě vyčlenil pro Česko desítky miliard korun.

Co přinese nového?

Pro běžné zákazníky má Vodafone hlavně zábavu. Jeho portál Vodafone Life! nabízí přes půl milionu písniček a videí. V celé kráse by měl dorazit do Česka před koncem příštího roku, kdy plánuje Vodafone rozjezd sítě třetí generace. Operátor slibuje časem i videa ze zákulisí závodů Formule 1, v níž před nedávnem ohlásil přechod od Ferrari k týmu McLaren Mercedes. - více zde...

Na začátku prosince spustil Vodafone také globální mobilní televizi, kterou na svých telefonech mohou sledovat všichni jeho zákazníci. V nabídce jsou HBO, Twentieth Century Fox, Eurosport, Discovery nebo MTV. - více zde...

V měnícím se Oskar Vodafone už byla také založena nadace Vodafone Foundation, která se bude zpočátku specializovat na nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Povinnost založit charitativní organizaci má každá pobočka Vodafone na světě.

Značku Oskar si zatím celosvětová jednička schová. Může jí použít například jako svého druhého operátora pro chudé, podobně jako se o tom uvažovalo v Německu. Vodafone tvrdí, že o tom ještě definitivně nerozhodl. - více zde...