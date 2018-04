Oskar bude mluvit

Oskar od dnešního dne bude k veřejnosti promlouvat ústy nového tiskového mluvčího. Po téměř tříměsíčním přechodném období, kdy tuto funkci zastával David Vlk, který však neměl titul mluvčího, obsadil náš třetí operátor konečně i místo mluvčího. Stal se jím, který tuto funkci zastával do minulého týdne ve společnosti Aliatel.

Doufejme, že tím končí přesuny tiskových mluvčích v Oskaru. Na krátkou dobu existence jich totiž tento operátor stihl vystřídat slušnou řádku. V době získání licence byla tiskovou mluvčí slečna Simona Míková, kterou vystřídal Darren Walker. Pan Walker měl pro svou funkci jistou nevýhodu - neuměl totiž česky. Další v řadě byl Michal Kačena, který do Oskara dorazil z ČEZu. Posléze i on odložil červený dres a vystřídal jej mluvčí nemluvčí Vlk. Nyní plejádu tiskových mluvčích tedy doplnil Igor Přerovský.

Ten působil ve stejné funkci v ambiciózním Aliatelu, kde ji vykonával od 1.4 letošního roku. Zpráva o tom, že by David Vlk v rámci hráčské výměny přecházel do Aliatelu, se k nám dosud nedonesla. Předpokládáme tedy, že bude svého nového šéfa podporovat. To by bylo dobře, protože si na Oskara chystáme pár pěkných dotazů, které mu chceme v tomto týdnu předložit. Ve dvou je pánové jistě zodpoví dříve.

Doufáme, že pan Přerovský na svém místě vydrží, abychom se každých několik měsíců nemuseli seznamovat s novým mluvčím Oskaru. Mnoho štěstí.