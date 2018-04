Oskar bude mít tarif pro studenty, Vodafone opouští Nokii

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz

pátek, 26. září 2003 10:47 - Computex Taipei a zajímavá Bluetooth řešení

Na výstavě Computex Taipei 2003 byla k vidění spousta zajímavých věcí. Připravili jsme pro vás několik fotografií zajímavého Bluetooth příslušenství.

pátek, 26. září 2003 02:34 - Alcatel OT331 jen za 2 490 Kč

Nový low-endový Alcatel OT331, jehož recenzi jsme vám nabídli tento týden, má stanovenu doporučenou nedotovanou cenu 2 990 Kč včetně DPH. Nyní jej ale nabízí řetězec Electro World za 2 490 Kč. Nabídka je časově omezena.

pátek, 26. září 2003 00:00 - Nová Opera 6.2 pro SE P800

Opera Software představila novou verzi svého internetového prohlížeče pro Sony Ericsson P800. Nová verze 6.2 přináší zlepšení v přibližování prohlížené stránky, v zobrazení přes celý displej, v ovládání oken a rámečků a také nabízí novou funkci uložení obrázku. Nová verze je stejně jako předchozí zdarma a stáhnout si jí můžete zde.

středa, 24. září 2003 00:00 - Vodafone dal vale Nokii...

... a chce spolupracovat s Sanyem a Samsungem na vývoji mobilních telefonů třetí generace. Oba výrobci by měli připravit pro Vadofone telefony přesně podle jeho přání, doslova mu je ušít na míru. Podle Financial Times se Vodafone rozhodnul úzce spolupracovat s asijskými výrobci na úkor světové jedničky Nokie. Odborníci ale varují, že by se mu tento postup mohl vymstít, neboť zákazníci si přejí právě výrobky Nokie. Uvidíme, kdo bude mít pravdu...

úterý, 23. září 2003 16:55:

Poslanci schválili zdražení internetu a telekomunikací - schválili vyšší sazbu DPH pro tyto služby. Více najdete v tomto článku na iDnes.

pondělí, 22. září 2003 15:00 -České radiokomunikace nabídnou až 100 SMS denně zdarma

České radiokomunikace nabízejí každému, kdo používá jejich bezplatné připojení k internetu přes modem (Bluetone Internet Free) možnost bezplatně z internetu posílat textové zprávy do českých mobilních a vybraných pevných sítí. Za každých 15 minut připojení k internetu ve špičce nebo 30 minut mimo špičku získá zákazník jeden bod. Za každý bod může uživatel poslat jednu textovou zprávu. Těch může být nanejvýš 100 denně. Jde o plnohodnotné textové zprávy o délce 160 znamků, do kterých se nevkládá žádný reklamní text.

pondělí, 22. září 2003 13:00 - Oskar bude mít tarif pro studenty

Podle informací Mobil.cz představí Oskar v nejbližších dnech nový balíček služeb určený studentům. Za měsíční paušál, který neznáme, ale podle našeho zdroje bude velmi zajímavý, budou mít k dispozici 70 volných minut použitelných pro volání do všech sítí. Textová zpráva bude stát do všech sítí jednu korunu. Spolu s tímto tarifem si budou moci zákazníci, kteří vyhoví podmínkám pro pořízení tohoto tarifu, pořídit i mobilní telefony za zvýhodněnou cenu. U Oskarova tarifu bude pro studenty věkové omezení, stejně jako u T-Mobile, kde si tarif Student mohou pořidit pouze lidé starší 18ti let.