Oskar bude mít tarif pro studenty

Podle informací Mobil.cz představí Oskar v nejbližších dnech nový balíček služeb určený studentům. Za měsíční paušál, který neznáme, ale podle našeho zdroje bude velmi zajímavý, budou mít k dispozici 70 volných minut použitelných pro volání do všech sítí. Textová zpráva bude stát do všech sítí jednu korunu. Spolu s tímto tarifem si budou moci zákazníci, kteří vyhoví podmínkám pro pořízení tohoto tarifu, pořídit i mobilní telefony za zvýhodněnou cenu. U Oskarova tarifu bude pro studenty věkové omezení, stejně jako u T-Mobile, kde si tarif Student mohou pořidit pouze lidé starší 18ti let.