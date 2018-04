Oskar aktuálně: Takhle by měly vypadat nové tarify

Zemětřesení v nabídce tarifů našeho nejmladšího operátora je za dveřmi. Včera jsme vás informovali o názvech nových tarifů, o výši měsíčního poplatku a o množství volných minut, které s nimi získáte. Taktéž jsme přinesli první informace o novém zvýhodnění předplacené služby Oskarta s názvem Flexi. A právě tato nová služba by měla být spuštěna jako první, podle některých zdrojů již tento týden ve středu. Bude se zřejmě jednat o zvýhodnění pro často volající zákazníky. Zvýhodněnou sazbu volání by měl získat každý majitel Oskarty, který v třiceti po sobě jdoucích dnech provolá minimálně částku 600 Kč. Pokud tuto podmínku splní, bude mít po celý další měsíc zvýhodněnou sazbu volání v rámci sítě Oskar 2 Kč za 1 minutu a za jednu SMS zprávu do sítě Oskar zaplatí jen jednu korunu. Pokud však v dalších třiceti dnech neprovolá opětovně 600 Kč, o zvýhodnění automaticky přijde.

Jestli vás neláká předplacená karta, můžete se těšit na zajímavou nabídku nových tarifních programů v síti Oskar. Podle posledních informací zůstanou v nabídce Oskara oba výherní tarify, jak včera zmíněný Odepiš, nahrazující tarif Slyším vás, tak i druhý tarif, který vystřídá současnou Dohodu s Oskarem. Tarif Odepiš by měl stát měsíčně 10 Kč za které obdržíte 40 volných minut, ale jen v rámci vlastní sítě. Cena za jednu textovou zprávu bude 35 haléřů do Oskara a jednu korunu do všech ostatních sítí. Lze předpokládat, že i u tarifu Odepiš bude platit omezení, které známe u současného tarifu Slyším vás, tedy možnost aktivace jen jednoho takového tarifu na jednu osobu. Cena hovorů mimo volné minuty by se měla u tarifu Odepiš pohybovat v rozmezí 6 Kč za minutu v rámci sítě Oskar po 10 Kč za minutu při volání do ostatních sítí. Název druhého nového „výherního tarifu“ zatím neznáme, ale je pravděpodobné, že se zákazníci dočkají náhrady současné Dohody s Oskarem. Podle prvních informací však nový „výherní“ tarif již nebude tak výhodný, ačkoliv základní nabídka 300 volných minut zas 550 Kč měsíčně zůstane zachována. Na rozdíl od Dohody s Oskarem ale nebudou volné minuty platit do všech sítí, ale pouze v rámci volání v síti Oskara. Cena hovorů mimo volné minuty není známa, ani není jasné, jak bude probíhat účtování. Zatím také není známo, jestli bude u nového výherního tarifu nahrazujícího Dohodu s Oskarem, vyžadovat operátor úpis na dobu určitou.

Tři nové standardní tarify Oskara se budou jmenovat Řekni mi, Povídej a Nezavěšuj. Základní ceny a počty volných minut jsme přinesli již včera, dnes tyto informace můžeme doplnit o ceny hovorů mimo volné minuty a o nabídku doplňkových balíčků. Tarif Řekni mi bude měsíčně stát 250 Kč za které dostanete 50 minut do libovolné sítě. Další hovory mimo volné minuty by měly stát 4 Kč do sítě Oskara a 5 Kč do ostatních sítí. U tarifu Povídej bude k dispozici 100 volných minut za 525 Kč a každá další minuta bude stát 3,50 Kč v rámci Oskara a 4,50 Kč mimo vlastní síť. Nejvyšším tarifem bude nabídka s názvem Nezavěšuj, která by měla za měsíční poplatek 1000 Kč nabídnout 300 volných minut a po jejich provolání zaplatíte 3 Kč za minutu hovoru v rámci Oskara a 4 Kč do ostatních sítí. Lze předpokládat, že u všech tří běžných tarifů bude možné přesouvat nespotřebované volné minuty do další měsíců, ale zatím není známo účtování hovorů ani další podrobnosti. Cena za jednu textovou zprávu u těchto tří tarifů by měla být nastavena na 1 korunu, bez ohledu, kam bude zpráva posílána.

Ke všem třem standardním tarifům bude možné přikoupit dva zvýhodněné balíčky. První s názvem Moje SMS nabídne za 80 Kč měsíčně 100 SMS zpráv do libovolné sítě a druhý s názvem Moji NEJ poskytne slevu jednu korunu pro volání na pět konkrétních čísel. Měsíční poplatek za toto zvýhodnění by měl činit 25 Kč. Podle všeho bude možné ke každému ze tří tarifů aktivovat oba balíčky najednou, nebo jen jeden podle vašich potřeb.

Na závěr musíme dodat, že všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Stejně tak vás musíme upozornit, že všechny naše informace o nových tarifech Oskara pocházejí ze zdrojů blízkých firmě, ale oficiálně je zástupci Oskara odmítli komentovat. Je tak možné, že některé detaily se mohou ještě změnit. Děkujeme našim čtenářům za spolupráci.

Osud majitelů dosavadních tarifů zatím Oskar odmítá jakkoli komentovat s odkazem na chystanou tiskovou konferenci.