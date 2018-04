Oskar a jeho GPRS: Už to běží!

Dnes, 11. února, spustil i třetí český GSM operátor službu přenosu dat pomocí technologie GPRS. Oskar tedy konečně zpřístupnil všem svým zákazníkům to, co 150 vyvolených testuje již několik měsíců. Ceny nepřekvapí nikoho, kdo se vyzná v mobilních komunikacích a strategii operátorů. Jako vždy Oskar nasadil cenu níž než konkurence, ale převratné zlevnění nečekejme. Naštěstí si ale připravil zvláštní tříměsíční výhodu pro ty, kteří začnou GPRS používat hned - zatím však neprozradil, o co přesně jde. Nabídka se zatím týká jen tarifů Volám Málo, Volám Často, Volám Stále a Dohoda s Oskarem, takže Oskartysti, budete si ještě muset počkat.

Datové spojení pomocí GPRS můžete u Oskara, stejně jako u Eurotelu a Paegasu, použít pro připojení k internetu nebo k WAPu. Podle toho se také liší ceny, ty za WAP jsou výrazně vyšší. Je to dáno tím, že se platí za přenesená data, nikoliv za dobu spojení, a WAP je přeci jen datově mnohem méně náročný.

Nejvíce si dal Oskar záležet na technické podpoře. Zavádí totiž speciální zákaznickou linku pro dotazy ohledně GPRS. Navíc na adrese www.gprsforum.cz, kde donedávna diskutovali testeři, nyní zákazníci najdou stránky věnované GPRS u Oskara. Na jejich dotazy jim bude odpovídat 30 nejzkušenějších lidí, kteří prošli ostrým testováním Oskařího GPRS.

A kolik se tedy bude platit? Záleží na tom, jaký GPRS tarif si aktivujete. Jak již název napovídá, Basic zaujme především ty, kdo se budou připojovat spíš jen k WAPu, protože internet je za tuto cenu nepředstavitelně drahý. Neplatíte však žádný měsíční paušál. Naopak Standard vás již bude stát 200 korun měsíčně, dostanete ale „1024 volných kilobytů“, tedy zdarma stažitelných dat. Plán Business je určen firemním zákazníkům, cenově je však shodný se Standardem.

Tarif Basic Standard Business Měsíční paušál (Kč) 0 200 0 Volný kilobyty (KB) 0 1024 0 WAP (Kč/KB) 0,40 0,30 0,30 Internet (Kč/KB) 0,40 0,025 0,025

Ceny jsou bez DPH

Pro srovnání, u konkurence zaplatíte o pár haléřů více:

Tarif Eurotel WAP M.I. Eurotel Data Paegas Basic Paegas Pro Měsíční paušál (Kč) 0 195 0 199 WAP (Kč/KB) 0,50 0,40 0,50 0,30 Internet (Kč/KB) 0,50 0,03 0,50 0,03

Ceny jsou bez DPH

Službu GPRS> Vždy připojen si můžete aktivovat v Internetové nebo Hlasové Samoobsluze (na lince *077), nebo také na telefonních číslech *607 a 0800 77 77 77. V Oskarově nabídce zatím najdete pět telefonů s podporou GPRS: Motorola T192 za 5.577 Kč, Siemens S45 za 12.977 Kč, Siemens ME45 za 13.977 Kč, Nokia 6310 za 15.977 a konečně Nokia 8310 za 16.977 korun.

Nabídka do 30. dubna

Do 30.4. platí zvláštní nabídka pro ty, kteří si zvolí program Standard - nebudou platit žádný paušální poplatek. Všichni uživatelé tohoto programu mají první MB zdarma, každý další KB je bude stát jeden haléř.