OS5 a paralelní světy PalmOS...

PalmOS5 není běžný upgrade

Ano, PalmOS v minulosti upgradoval již několikrát a nikdy se "nezbořil svět", proč se vlastně nyní dělá s PalmOS5 takový "humbuk"?

PalmOS není rozhodně upgrade, který bychom mohli nazvat "dalším z řady". PalmSource a výrobci PalmOS handheldů v něm opouštějí osvědčenou rodinu procesorů Dragonball, která dala kdysi Palmům do vínku jednoduchost, nízkou cenu, aby se na sklonku své dráhy stala určitou brzdou jeho dalšího rozvoje.

Paralelní světy

Okamžikem uvedení nových handheldů s PalmOS5 se svět PDA uživatelů rozdělil na dva - na majitele handheldů s OS 1-4 a PalmOS 5 (a vyššími, co přijdou)

Tento přelom dokumentuje fakt, že žádný model s PalmOS (s výjimkou Tungstenu T a Clié řady NX) není na OS5 upgradovatelný a OS5 na nich nikdy nepoběží, i když některé mají flash ROM s dostatečnou paměťovou kapacitou. To ale neplatí o software, který může běžet na handheldech s OS 4 (a nižším) i 5.

Jeden mýtus, aneb Nejen multimédii živ je handheld

Není pravdou, že jediným motivem dalšího rozvoje PalmOS se stává podpora multimédií, jak se někdy snaží vnutit světu zastánci PocketPC platformy. Popravdě většina PalmOS fanoušků a uživatelů, které znám, na multimédia nikdy žádný velký důraz nekladla a uvedení Tungstenu T na trh bez MP3 přehrávače svědčí i o tom, že priority PalmOS uživatelů jsou někde jinde. Jistěže možnost přehrát zvukový soubor, videoklip patří k příjemným stránkám stejně tak jako hezké zvukové efekty a rychlá 3D grafika v hrách. Za situace, kdy ale uživateli multimédia "vycucnou" v autobuse baterie doslova za pár hodin, si jejich užívání každý majitel PDA hodně rozmyslí (a to platí pro všechny platformy).

Dragonbally pokulhávaly někde jinde - jejich výkon (důležitý nejen v multimédiích) už přestával postačovat, impulsy pro další rozmach platformy měly přijít s dořešením problémů bezpečnosti dat a bezdrátových schopností nových generací palmů.

Je třeba ovšem připustit, že multimediální dovednosti konkurenční platformy PocketPC byly jednou z velkých výhod a rostoucí obliba (a možnosti) multimédií na PDA vytvořil tlak na rapidní vylepšení této oblasti. Ostatně firma Sony se snažila ve své strategii (PDA = spotřební elektronika) dostat multimédia na svá Clié již dávno a postupně přidala alespoň lepší zvuky a podporu MP3/Atrac, víc 68K platforma nedovolovala...

Lesk i bída zpětné kompatibility

U PalmSource a Plam, Inc. jsou si dobře vědomi, jak velkou konkurenční výhodu dává platformě rozsah PalmOS programů. Není to jen o prostém počtu - důležitá je i "hloubka pokrytí" nejrůznějších oblastí denního života PalmOS aplikacemi, které mohou doprovázet majitele handheldu prakticky po celý život ve většině jeho situací. Zajímavá je i hloubka specializace, daná množstvím prodaných handheldů - umožňuje vytvářet velmi speciální řešení, a to i v profesionálních oblastech.

Nebylo by větším pochybením, než kdyby PalmOS o tuto konkurenční výhodu přechodem na vyšší systém přišel. PalmSource věnoval tomuto problému velkou pozornost - zpětná kompatibilita je jednám z pilířů nového OS stejně jako servis softwarovým firmám pro usnadnění přechodu jejich programů. Přesto je pochopitelně nyní zrovna to "trošku hluché" období, kdy ne všechny programy v PalmOS5 fungují (k dnešnímu dni třeba nefunguje AvantGo apod.). PalmSource vytvořil program s názvem Palm Powered Compatible Solutions, který slouží vývojářům k ověření a testům PalmOS5 kompatibility u jejich produktů.

Není OS5 jako OS5

Zpětná kompatibilita není ovšem něco, co má jen své pozitivní stránky. Naopak právě v OS5 se stává docela velkou brzdou plného využití hardwarových možností nových handheldů.

Zajištění zpětné kompatibility je totiž vykoupeno tím, že ARM procesory emulují 68K aplikace, což je výrazně zpomaluje, přesněji řešeno (a s týmž výsledkem) neumožňuje využívat výkon ARM naplno. Proto taky ono značení programů na PalmGearu:

Palm OS 5 Compatible, což by měly být programy, které lze bez problémů emulovat v ARM

což by měly být programy, které lze bez problémů emulovat v ARM Palm OS 5 Enhanced, což by měly být programy, které podporují schopnosti OS 5 nedostupné v OS 4.1 a starším, nebo využívající tzv. "armlets", tzn. zjednodušeně výkonové schopnosti ARM procesorů naplno

Jak rychle běží aplikace v OS5 s "armlets" a jako emulace 68K, to se budete moci dočíst zítra v našem článku o testování rychlosti starších i nejnovějších handheldů s různými PalmOS a různými procesory.

Schopnosti nových strojů ověří definitivně až OS6 - pod OS5 není možné vše programovat v ARM kódu, jsou zde ještě stále určitá omezení.V této souvislosti je zajímavá otázka, zde budou nové handheldy s OS5 (aktuálně Tungsten T a Clié NX) upgradovatelné na OS6. Oba mají flash ROM a teoreticky by to jít mohlo, oficiálně ovšem tuto možnost ani jedna z firem (pokud je mi známo) zatím nijak nepotvrdila.

Zpětná kompatibilita aplikací ovšem neznamená, že nevzniknou aplikace určené jen pro OS5, které na starších handheldech nepůjdou spustit. Tyto programy budou využívat výkon a možnosti ARM procesorů (multimédia, hry), Tak třeba hra ShadowGate se prý připravuje jen pro PalmOS5 apod.. Rozvoj těchto programů bude záviset na množství prodaných OS5 a vyšších handheldů. Vzhledem k objemům prodaných zařízení s PalmOS do verze 4.1 mohu ovšem majitele těchto PDA uklidnit - pro jejich zařízení se ještě dlouho vyplatí vyvíjet i předělávat software!

Základní PalmOS aplikace

Je třeba ještě napsat, že stav PalmOS ROM aplikací již delší dobu značně pokulhával za možnostmi samotného operačního systému a většina vyspělých uživatelů používala vylepšené verze třetích stran (diáře, správci kontaktů, kalkulačka apod.). Zde ovšem PalmSource očekávání z PalmOS5 značně zklamal a vylepšení je v PalmOS5 jen velmi poskrovnu. PIM aplikace v OS5 běží navíc emulačním 68K kódu.

OS5 - téma tohoto týdne

Tento týden se na Palmare budeme zabývat problematikou PalmOS 5 blíže - najdete u nás především několik detailních recenzí PalmOS5 handheldů a první benchmarky rychlostí.