OS Symbian vyjede premiérově na Psion 5mx

Předělaná verze Series 5 od britského výrobce palmptopů Psion bude první opravdovým nositelem výsledku vývoje operačního systému Symbian EPOC. Inovovaná verze Series 5 se bude jmenovat Psion 5mx a její uvedení je oznámeno na příští týden.

Psion na verzi 5mx výrazně zapracoval a nejen, že zvýšil takt procesoru i kapacitu paměti na dvojnásobek, ale díky Symbian EPOCu přidal i JVM, tedy podporu pro Javu.

Psion 5mx tedy bude vybaven 36 MHz AMR procesorem se 18 MB RAM a bude prvním komerčně dostupným zařízením vybaveným operačním systémem EPOC32 release 5, jak se jmenuje produkt Symbianu.

Právě od podpory Javy si Psion slibuje mnohé - svého nového drobečka by rád viděl mezi enterprise řešeními, kde hraje Java významnou roli. Také podpora HTML se výrazně rozšířila a prohlížeč doplněný do Release 5 nyní podporuje HTML 3.2 - teoreticky bychom se z Psiona 5mx mohli dostat i do Expandia Banky vybavené Javou a některými náročnějšími HTML výstřelky.

Právě Psion 5mx je první vlaštovkou očekávané vlny zařízení vybavených systémem EPOC32 od Symbianu. Po náběhu výroby by se na trh měl dostat i jeho přejmenovaný bratříček Ericsson MC218, čeká se také ale na společnost Nokia. Ta podle některých zdrojů představí svůj telefon vybavený EPOCem ještě letos.

Výhodou Ericsson MC218 by mělo být především rozšíření o WAP a také standardní vybavení infračerveným externím konektorem pro telefony Ericsson, díky němuž lze používat infračervený modem z libovolného modelu Ericssonu od řady 6xx.