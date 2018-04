Chromá liška kulhá i po roce. Zachrání ji jedině dumpingová cena

Firefox od Mozilly je známý především jako internetový prohlížeč. Firma se však pokouší proniknout i do mobilního byznysu, který je dnes klíčový. Vlastní operační systém Firefox pro smartphony je jedním z mnoha nových systémů, které se snaží prorazit vedle zavedeného Androidu a konkurenčních Windows Phone a iOS.

Vedle Firefoxu to je například Tizen a několik dalších okrajových projektů. Jenže Tizen se vlastně ještě pořádně nenarodil a mobily s Firefoxem se už prodávají. A to od loňského června od značek Alcatel a ZTE. Nyní se přidává LG a samotná Mozilla zmiňuje i výrobu OEM přístrojů.

Výhodou Firefoxu je podpora ze strany mnoha operátorů, kteří v tomto operačním systému vidí alternativu k Applu. Navíc je Firefox vlastně webový systém, a bez internetu je tak jeho využitelnost minimální. A to je voda na mlýn operátorským datovým tarifům. Pro zákazníky je Firefox zajímavý vlastně jedinou věcí, kterou je velmi nízká cena přístrojů.

Nejlevnější smartphony mají stát hluboko pod tisíc korun. Uvidíme, co zanedlouho nabídne český T-Mobile, který chce na českém trhu smartphony s Firefoxem nabízet.

Na výstavišti v Barceloně jsme proklepli všechny zatím představené a nabízené modely s tímto operačním systémem. Pro všechny platí, že to jsou low-endy, ač úplně stejné nejsou. Letošní modely jsou rozhodně povedenější než ty loňské. Nové ZTE Open II je docela pohledný model, Alcatel One Touch Fire E pak má zase docela slušný displej. LG nás nijak nezaujalo.

Video zobrazuje starší modely, které se již prodávají. Alcatel One Touch Fire E a ZTE Open II ještě nejsou na trhu, nicméně vystavené vzorky se chovaly velmi podobně.

Je tu totiž jeden problém. Systém Firefox je stále velmi pomalý. Stačí projíždět menu a posun je trhaný a displej se pomalu překresluje. Ikony jsou velmi kostrbaté a některé vypadají jak z roku 2005.

V praxi může být jediným důvodem, proč si místo Androidu koupit smartphone s Firefoxem, opravdu jedině cena a ta cena musí být extrémně nízká. Dnes lze koupit nejlevnější smartphony s Androidem za zhruba dva tisíce korun. Aby stálo za to přemýšlet o smartphonu s Firefoxem, tak by musel stát maximálně třetinu této částky a ještě by nezbývalo než doufat, že Mozilla systém bude dále vylepšovat a upravovat.

Ale zatím není vidět téměř žádný pokrok. Letos systém funguje stejně mizerně jako loni, kdy ho firma představovala. Jenže loni jsme Firefoxu jako nováčkovi leccos odpustili, vždyť se ani neprodával. Ovšem letos už musíme být kritičtí.

Přesto dáme Firefoxu ještě šanci, počkáme si na redakční test, kdy systém podrobně proklepneme.