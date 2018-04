Originální ruská značka Torson chce dobýt Evropu (Torson T100)

Mobilní telefony dnes vyrábí doslova kde kdo. Ale ruská značka mobilů, to tady ještě nebylo. Nyní ale ruská společnost OOO Light Plus zahájila prodej mobilních telefonů pod obchodní značkou Torson. Zatím má v nabídce jen jeden produkt, další dva jsou v přípravě a slibuje množství dalších produktů. V první fázi se jedná o GSM přístroje, později by se měly pod značkou Torson objevit i CDMA telefony. Pokud by vás zajímalo, kde leží ona ruská manufaktura na výrobu telefonů, budete si muset místo mapy Ruska sehnat mapu východní Asie. Původ všech produktů pod značkou Torson totiž musíme hledat v Jižní Koreji.

Zatím jen jeden model

Prvním telefonem nové značky Torson je model s poněkud neoriginálním označením T100. Jedná se o klasicky koncipovaný telefon s monochromatickým displejem, který jako by z oka vypadnul Samsungu N620. Torson má ale integrovanou anténu a je o pár milimetrů větší (rozměry: 106 x 45 x 20 mm, hmotnost 80 gramů). Monochromatický displej telefonu má rozlišení 112 x 64 obrazových bodů a je modře podsvícen, jako i celá klávesnice. Výbava telefonu zahrnuje vnitřní paměť na 100 jmen, osmihlasé polyfonní melodie, běžné funkce jako budík, kalkulačku, vibrační vyzvánění a také hlasitý odposlech. Nic převratného, telefon by ale měl být velmi levný, což by na trzích východní Evropy mělo být rozhodující. Torson, respektive společnost OOO Light Plus ale plánuje dodávky telefonů i do Finska, Německa a dalších zemí střední a západní Evropy. Na těchto trzích ale již není cena rozhodujícím faktorem, takže pro tyto trhy musí výrobce, nebo spíš překupník, nabídnout podstatně zajímavější zboží, než je model T100.

Zatím první mobil značky Torson, model T100. Telefon se bude prodávat ve třech základních barvách.

Další modely značky Torson by se měly jmenovat T200 a T300 (u Sony Ericssonu jistě mají velkou radost). Tyto modely ale zatím výrobce nepředstavil, podle dostupných informací by měl mít model T200 barevný displej s podporou 4 096 barev.

Originál modelu T100, vyrobený společností Sebo Technology. Pod touto značkou jej ale asi nekoupíte. Existuje i varianta s logem DNET a jistě se v Asii najdou i další kopie.

Korejský rodný list

Pokud jste zvědaví, jak by další modely Torsonu mohli vypadat, zde je výsledek našeho pátrání. Model T100 vyrobila pro Torson jihokorejská společnost Sebo. Ta je v Evropě neznámá, ale její čínský klon - společnost DNET žádným nováčkem ve výrobě mobilů není. Obě společnosti, Sebo a DNET nabízejí stejnou paletu mobilních telefonů, ale není jasné, která z nich je vyrábí, či jestli se na výrobě navzájem podílí, či každá z nich vyrábí jen některé modely. To ale není rozhodující, podstatné je, že další výrobky z jejich nabídky jsou docela zajímavé.

Další modely značky Sebo. Model M201 by mohl být předobrazem dalšího telefonu ruské značky Torson - T200. Design jakoby z oka vypadnul Nokii 7210. Telefon může mít monochromatický i barevný displej, jak je odběrateli libo. Model TG623 je již mnohem zajímavější, má TFT displej, polyfonní melodie a v Číně jej koupíte třeba pod značkou Konka (aktuálně pátý největší prodejce mobilů v Číně).

Dvě novinky v přípravě

Torsonu T100 odpovídá Sebo M100 (popřípadě DNET e95). Chystaný model Torson T200 by měl být modelem Sebo G320, který má také barevný displej s 4 096 barvami, nebo model M201, který opět může mít barevný displej standardně jej telefon nemá, bude-li ale o barvu zájem, výrobce zamění monochromatický displej za barevný). Co by mohlo být předobrazem Torsonu T300 nevíme, možná se bude jednat o některé véčko, kterých Sebo vyrábí hned několik. Véčka jsou již poměrně zajímavá, mají většinou TFT displeje, podporují MMS a Javu. S takovými telefony by již mohl Torson uspět i u nás, nebo ještě dále na západ.

Výrobkům společnosti Sebo (popřípadě pod značkou DNET) se budeme podrobněji věnovat někdy příště, dnes vám nabízíme několik fotografií jejich produktů včetně základních charakteristik.