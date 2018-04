Originální a revoluční, taková je nová linuxová Nokia N900. První dojmy

Mobilní telefony jsme zvyklí používat s displejem orientovaným na výšku, zatímco u počítačů si většinou nedovedeme představit nic jiného než displej orientovaný na šířku. Podle této jednoduché (i když ne vždy správné) definice by měla být nová Nokia N900 počítačem.

Uživatelské prostředí platformy Maemo je totiž přizpůsobeno tak, aby se telefon co nejpohodlněji používal právě na šířku. Mimo jiné to usnadňuje dostupnost vysouvací klávesnice, kvůli nutnosti zadávání textu již není třeba telefon přetáčet. Na výšku se N900 používá pouze při telefonování, prostředí je dokonce nastaveno tak, že pokud telefon přetočíte do vzpřímené polohy, automaticky se objeví klávesnice pro vytáčení kontaktů. Jinam se v této poloze telefonu nedostanete.

Nokia za tento krok od mnohých jistě uslyší kritiku. Ne tak od nás. Musíme si uvědomit, že N900 opravdu není klasickým mobilním telefonem. Poprvé jsme schopni alespoň vzdáleně připustit oprávněnost nazývání chytrých mobilů Nokia multimediálními počítači. N900 je opravdu přístroj, který si přímo říká o to, aby byl využíván naplno.

Možností k tomu dostane uživatel víc než dost. Již v základu je Nokia N900 vybavena snad všemi funkcemi, které si u mobilu vůbec dovedeme představit. A je tu i několik příjemných vylepšení navíc. Nokia se u mnohých inspirovala u konkurence, ale výsledek rozhodně nepůsobí nijak plagiátorsky.

Inspirace a chytré nápady

Třeba od Androidu si Nokia vypůjčila systém panoramatické úvodní obrazovky, kde lze listovat mezi čtyřmi plochami. Na každou z nich si může uživatel naskládat libovolné widgety, zkratky k programům nebo třeba kontakty k vytáčení. Na rozdíl od Androidu ale nemá každá taková položka na displeji vyhrazené místo, ikony a prográmky je možné skládat přes sebe, jak se komu zlíbí. Tohle umí třeba samsungy s prostředím TouchWIZ.

U Palmu Pre a jeho operačního systému webOS se Maemo 5 inspirovalo hned dvakrát. N900 disponuje podobnou funkcí, jakou Palm skrývá pod názvem Synergy, tedy kontakty z různých zdrojů se dají dohromady a ve složce kontaktu třeba vidíte, u které služby je daný uživatel momentálně on-line. Tady ale připravila Nokia jednu zásadní novinku; N900 je asi prvním telefonem se stoprocentní integrací VoIP. Přímo v kartě kontaktu lze mít zadán Skype kontakt a pokud je na něm uživatel dostupný, lze mu rovnou zavolat.

Druhou inspirací je živý náhled při zobrazení seznamu aktuálně běžících aplikací, i když tohle je zrovna záležitost, kterou již nějakou dobu známe ze světa běžných PC. A mimochodem, v kontaktech se snad poprvé u mobilních telefonů vyskytuje i funkční položka pro přezdívku dané osoby, telefon podle ní umí vyhledávat.

Jednoduše řečeno, platforma Maemo 5 je moderním mobilním operačním systémem se vším všudy, rozdíl oproti zastaralému Symbianu je cítit hned na poprvé. A to i přesto, že se Nokia snažila mnohdy zachovat jakousi grafickou souvislost mezi Symbianem a Maemo. Maemo ale vypadá lépe, funguje intuitivněji a telefon, byť prototyp, také daleko lépe reagoval na uživatelské pokyny.

Musíme se zorientovat

Na druhou stranu musíme konstatovat, že Maemo není na první dotyk tak intuitivní jako třeba právě webOS, OS X v iPhonu nebo uživatelské prostředí na principu Sense v HTC Hero. Už jenom fakt, že N900 nemá žádné hardwarové ovládací prvky, naznačuje, že se uživatel bude muset se systémem místy trochu seznámit. N900 tak není určena pro běžného uživatele, ale pro pokročilého a náročného člověka, který často hodlá svůj telefon upravovat a zdokonalovat i vlastními silami.

Platforma Maemo například postrádá jakákoli omezení k instalaci aplikace, jednoduše si může uživatel vyvinout a nainstalovat vlastně cokoli. Vývojáři nejsou nijak výrazně omezováni ani v přístupu k různým funkcím a hardwarovým prvkům telefonu. Maemo je tak možná ještě otevřenější než Android.

Nenáročný uživatel se možná Maema v N900 zalekne při pohledu na některou ze zaplněných úvodních obrazovek. To je ale jen jedna tvář platformy. Uživatel si může celé prostředí důkladně upravit k obrazu svému, nepoužívané části hlavní obrazovky může vypnout a nasázet si sem může jen těch pár oblíbených zkratek.

Pouze pro náročné

Tím se ale obloukem dostáváme k tomu, že pro takového uživatele N900 určena není. Nevyužít dokonale prostor na 3,5 palcovém displeji s rozlišením 800 × 480 pixelů by byl hřích. Trochu paradoxně na takovém displeji Maemo vypadá, jako by nemuselo být zcela přívětivé pro ovládání prstem. Některé ikonky jsou velmi malé. Zdání ale klame, malé jsou pouze některé prvky, které mají jen informativní funkci a snaží se na displeji nepřekážet.

Podrobný rozbor toho, jak se N900 ovládá, si nechme až do recenze. Zde jenom ještě zmiňme poněkud zvláštní způsob zoomování v internetovém prohlížeči, se kterým N900 přišla. Točením prstem po obrazovce po směru hodinových ručiček totiž stránku přibližujeme, opačným směrem pak oddalujeme. Efekt je ale takový, že než telefon pozná, že chceme zoomovat, posunujeme si stránku po displeji po trochu nesmyslné trajektorii. Naštěstí funguje i klasický zoom dvojitým poklepáním prstem. Mimochodem, prohlížeč je postaven na Firefoxu.

Výkonný hardware

Závěrem ještě stručně zhodnotíme hardware N900. Po stránce vzhledu jde o nenápadný a vcelku nudný kvádřík, po uchopení zjistíme, že je telefon neobvykle těžký: 181 gramů není málo. A to se přitom rozměry přístroje výrazně neliší od těch u N97. V konstrukci ale nalezl velké uplatnění kov a N900 působí opravdu velmi bytelně. K vysouvacímu mechanismu nemáme sebemenší výtky.

Mnozí uživatelé budou lamentovat nad pouze třířádkovou klávesnicí. Především pro všechny ty, kteří budou chtít zadávat text s diakritikou, je takové řešení dost nevhodné. Je trochu škoda, že se Nokia nerozhodla N900 klávesnicí více přiblížit počítačům, místo by na to jistě bylo.

I v prototypové verzi působila N900 jako velmi svižný přístroj, to jsme již psali. Do jaké míry se na tom podílí procesor TI OMAP 3430 ARM Cortex-A8 s taktem 600 MHz a dostatek RAM paměti (256 MB fyzické a 768 MB swapovací prostor) a do jaké míry je to otázka odladění systému a momentální zátěže, to je těžké posoudit. Jsme zvědavi, jak si přístroj povede třeba při přehrávání náročnějšího videa. Vzhledem k tomu, že obdobné srdce (Cortex-A8) ale používá například iPhone 3GS nebo Palm Pre, asi není čeho se obávat.

Nová doba

Jestliže jsme v nedávné recenzi HTC Hero psali, že se jeho uživatelské prostředí může zařadit na současnou absolutní špičku vedle iPhonu a Palmu Pre, pak zde máme třetího do party. Maemo v N900 je ale možná na trochu jiném stupínku, je totiž jaksi "počítačovější", než na co jsme u mobilů zvyklí.

Nokia N900 je zcela novou třídou mobilních telefonů. Ukazuje, jak se budou stále více sbližovat světy notebooků a mobilů. Máme se opravdu na co těšit, obzvláště když víme, že nástupce současných procesorů Intel Atom by měl být tak úsporný, že se bude hodit i pro použití v mobilních telefonech. Inu, třeba jeden z nástupců N900 bude používat klasický Debian, na kterém je Maemo zkompilované pro ARM procesory postaveno.