Origami On The Go - Sestavte si papírového jeřába (recenze programu)

Pokud obdivujete tradiční japonské umění origami a rádi byste si například nějaké to zvířátko také rádi složili, nemusíte kupovat drahé knihy s postupy jak na to. Stačí si nainstalovat program Origami On The Go.