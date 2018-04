Orga - organizační grafy na Psionech

Orga je jednoduchý a poměrně nenáročný program, který vám umožní vytvářet různé grafy uspořádání organizace, vývojové diagramy, rodokmeny a další schémata, kde jsou jednotlivé objekty hierarchicky uspořádány. Program, jehož autorem je Ulrich Vollert.

Autor bohužel neuvádí plný výčet zařízení, na kterých program Orga běží, přinejmenším to jsou ale Psion Series 5, 5mx, Ericsson MC218 a Geofox One. Hned na začátku je nutné zdůraznit, že se jedná stále o betaverzi - tedy ještě o ne zcela dokončený program. Z toho také vyplývá, že se v současné verzi (s číslem 0.98) mohou vyskytovat některé chyby a ostrá verze pak může obsahovat i další užitečné funkce, které v současném vydání zahrnuty nejsou.

Konec obecné teorie, pojďme se podívat na práci s programem. Hned po prvním spuštění programu se automaticky vytvoří malý graf o čtyřech objektech, přičemž jeden objekt je zbývajícím třem nadřazený. Na základě této šablony pak lze dále rozvíjet organizační grafy - stačí jen upravit existující objekty a přidávat další. U každého objektu je možné definovat jméno, titul či titulek, popis a komentář, případně ještě objektu přiřadit poznámku.

Proces přidávání nových objektů je jednoduchý - nový objekt je možné vytvořit jako podřízeného (hierarchicky na nižší úrovni v grafu), kolegu (stejná úroveň) nebo nadřízeného (hierarchicky vyšší) vzhledem k aktuálně vybranému objektu. Pokud chcete naopak objekty odstranit, můžete jednak odstranit pouze vybraný objekt nebo celou větev. Trochu neobvyklé je, že při odstraňování objektů není potřeba potvrzovat žádné hlášky, nýbrž ihned dojde k odstranění objektu či větve. Práce s programem je tak sice rychlejší, ale pokud se omylem přehmátnete, pomůže už jen funkce vrátit se k uloženému (je-li ovšem k čemu se vracet).

Možnosti programu však zdaleka nekončí pouhou tvorbou organizačních grafů. Zajímavou vlastností je možnost volit různé styly rámečků a stínování pro jednotlivé úrovně grafů - odlišit jednotlivé úrovně je tak možné i podle vyobrazení kolonek. Zrovna tak lze definovat i styl čar mezi objekty dané úrovně.

Co se týče práce s objekty, za zmínku stojí funkce kopírování, vyjímání a vkládání. Kromě jednotlivých objektů je totiž možné přemísťovat i celé větve. Samozřejmostí je také funkce vyhledávání.

Chytře vyřešeno je zobrazení velkých organizačních grafů na relativně malé obrazovce kapesního počítače. Inteligentní funkce zoom umožňuje volit mezi devíti stupni zvětšení v rozmezí 3 až 800 procent. Kdykoli lze také přepínat mezi dvěma způsoby uspořádání objektů v grafu.

Další zajímavou funkcí je jakýsi průzkumný mód, který umožňuje přehledně zobrazit zařazení vybraného objektu v celé hierarchii - zobrazovány jsou tedy pouze nadřízené a podřízené objekty a nikoli objekty na stejné hierarchické úrovni.

K čemu by bylo ale vytváření grafů, pokud bychom nemohli výsledky práce exportovat nebo přenést na papír. Orga má zabudovanou funkci tisku včetně náhledu stránky před tiskem, přičemž nastavování parametrů tisku probíhá stejně jako u ostatních aplikací.

Bohužel, v současné verzi programu není možné organizační grafy exportovat. Velmi užitečná by mohla být například funkce převodu grafu na obrázek, který by pak bylo možné vkládat do ostatních aplikací. Dále bych uvítal možnost vkládání objektů typu Orga do jiných aplikací, jako je například možné vložit tabulku aplikace Sheet do dokumentu typu Word.

Co říci závěrem? Program Orga je velice užitečnou aplikací při tvorbě organizačních grafů či jiných podobných schémat přímo na kapesním počítači. Drobnou vadou na kráse současné betaverze je nemožnost exportovat grafy vytvořené v programu Orga do jiných aplikací, ale vše se může změnit ve finální verzi. Programu by také prospělo urychlení, neboť při tvorbě rozsáhlejších grafů je překreslování grafu značně pomalé.