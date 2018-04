Orchestrión od Motoroly - přehrávač MP3 k mobilu (recenze)

Majitelé vybraných telefonů Motorola si ke svému přístroji mohou pořídit zajímavý doplněk. Přehrávač MP3 funguje zároveň jako osobní HF sada, lze jej použít jako paměťové médium a především nabízí solidní reprodukci MP3 skladeb. Nevýhodou je ale jeho vysoká cena.

Přehrávač

Přehrávač je možné připojit k telefonům Motorola disponujícím CE Bus konektorem: T720(i), T722i, V66i, V60i a T280i. My jsme přehrávač testovali s telefony T720i a T722i, některé specifikace odkazují i na jiné modely, ale jejich kompatibilitu nemůžeme zaručit. V budoucnu by měl přehrávač spolupracovat i s připravovaným modelem V600.

Mikrofon na přívodním kabelu ke sluchátkám je velmi citlivý.

V dodávaném balení, spolu s přehrávačem, uživatel dostane paměťovou kartu SD/MMC s kapacitou 32 MB a plnou verzi programu Musicmatch Jukebox Plus na CD. Součástí balení je dále USB kabel sloužící k připojení přehrávače k počítači a sluchátka s integrovaným mikrofonem na přívodním kabelu.

Samotná sluchátka fungují i po připojení přímo do telefonu, jejich konektor ovšem ve zdířce nedrží.

Samotný přehrávač má pět ovládacích prvků: přehrávání spojené s funkcí pauzy, stop, skok na následující skladbu, skok na začátek skladby ( pro přeskočení na předešlou skladbu je nutné jako obvykle tlačítko zmáčknout dvakrát) a ovládání hlasitosti. Dále je na přehrávači kontrolka v podobě prosvíceného loga Motorola, která červeným, zeleným a žlutým světlem signalizuje právě probíhající přehrávaní, pauzu nebo nahrávání. Ovládačem hlasitosti na boku přehrávače je možné přepínat z pěti přednastavených evalizačních režimů: bass, rock, classic, jazz a obyčejný. Na druhé straně je spona k upevnění na oděv či k přezce.

Délka kabelů musí vyhovovat i dlouhánům.

Přístroj nefunguje samostatně, je nutné jej připojit k telefonu. Naopak přehrávač nespolupracuje s telefonem pomocí tagů, na displeji mobilu tak neuvidíte žádné informace o přehrávání. To by možná vyřešila Java aplikace, ale o její existenci nám není nic známo.

Jelikož nemá přehrávač vlastní zdroj energie, využívá proto baterii z připojeného telefonu. Podle našich testů není spotřeba přehrávače nijak vysoká, přesto je dobré přehrávač po poslechu odpojit, jelikož na rozdíl od normální hands-free sady čerpá energii i v klidovém stavu.

Spona na připnutí na zadní straně přehrávače a jack od sluchátek.

Software

Dodávaný software Musicmatch pracuje se všemi verzemi Windows, mimo NT, 98 a 95. Dále jsou podporovány operační systémy Mac OSX a OS 9. Nechcete, nebo nemůžete instalovat tento program? Nevadí. Do přehrávače jdou skladby také jednoduše transportovat pomocí USB kabelu, jelikož podporuje storage class a tudíž jej počítač přijímá jako nový disk. V tomto případě ale odpadá jednoduchá možnost změnit bitrate (datový tok) a tím pádem zvětšit kapacitu karty a také možnost konverze skladeb z CD do formátu MP3.

Přehrávač programu Musicmatch je v barvách Motoroly. Přesun skladeb je poměrně komfortní.

Program Musicmatch má odkaz k transportu přímo do přehrávače Motorola.

Software Musicmatch navíc nabízí přístup na svůj web, kde je možné zjistit prakticky vše o právě hrané skladbě, na výběr jsou rádia, hudební encyklopedie a po zaplacení měsíčních poplatků i funkce Artist on demand - tedy jakákoli skladba na přání. Možnosti tohoto programu si můžete vyzkoušet sami, na webu Musicmatch je volně k stažení funkčně omezená verze programu. Negativem programu je automatické přetáhnutí všech souborů v počítači s příponou .mp3 na tento program. Do telefonu lze skladby ukládat v bitrate 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps nebo v původní kvalitě. Čím nižší bitrate použijete, tím víc skladeb se vám na paměťovou kartu vejde. Šetření ale není úplně na místě, zvolíte-li datový tok pod 96 kbps, zvuk výrazně ztratí na kvalitě.

Sluchátka nabízí slušnou kvalitu reprodukce. Konektor pro připojení nedrží v telefonu příliš pevně.

Přehrávač pracuje také jako univerzální paměťové médium, takže je možné pomocí něj přenášet libovolná data.

Podporované formáty pro přehrávání hudby jsou MP3, wma a wmadrm.

Na standardně dodávanou kartu SD/MMC 32MB se samozřejmě vejde jen omezené množství hudby, proto doporučujeme pořízení karty s vyšší kapacitou (64 a 128 MB).

Stiskem bočního kolečka se nastavuje jeden z pěti módů ekvalizéru, posunem nahoru či dolu se nastavuje hlasitost.

Hands free

Sluchátka zároveň slouží jako osobní HF, nefungují ovšem dvoukanálově - funkční je pouze levé sluchátko. Při poslechu a příchozím hovoru se hudba vypne a po skončení hovoru znovu zapne. Sluchátka nemají žádný ovládací prvek, který by hovor přijal, je proto nutné nastavit telefon na automatické přijmutí, nebo hovor přijmout tlačítkem na telefonu.

Přehrávač pracuje s SD/MMC kartami.

Samotná sluchátka, mají okolo konektoru kontakt, který zabraňuje jejich připojení přímo k telefonu. Ač takto připojená sluchátka fungují, nedrží v telefonu pevně.

Logo je barevně prosvícené. Tento jediný indikátor na přehrávači i telefonu zobrazuje procesy použití.

Do přehrávače by možná mohlo jít pomocí redukce připojit i kvalitnější sluchátka, to jsme ovšem vyzkoušet nemohli, redukci jsme neměli k dispozici. V každém případě potom nebude fungovat hands-free, protože vám bude chybět mikrofon.

Samotná sluchátka jsou poměrně kvalitní a poskytují i v hlučném prostředí slušný poslech hudby, nebo reprodukci hovoru.

Cena přehrávače je 6 200 Kč s DPH, což je na podobný typ zařízení vysoká cena. Výhodou je možnost připojení k telefonu a využití přehrávače jako osobní HF sady. Samostatné MP3 přehrávače však za nižší cenu nabízí vyšší komfort obsluhy a také paměť s vyšší kapacitou.