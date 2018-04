Orange zpochybňuje DCS-1800 tendr

Dlouho šeptem diskutovaná možnost, že by se Orange odvolalo proti průběhu DCS-1800 tendru na třetího mobilního operátora, se stává skutečnosti. Orange a.s. ve čtvrtek oficiálně potvrdila, že se vážně zabývá možností podat opravný prostředek v souvislosti s výběrovým řízením na třetího mobilního operátora v ČR, v současné době pracuje na podrobné právní analýze celého tendru. Termín podání odvolání zatím není upřesněn také proto, že podmínky výběrového řízení se neopírají o žádný zákon a nestanoví žádné možnosti a lhůty pro odvolání, což je samo o sobě v kontextu evropských pravidel neobvyklé.

„K záměru podat opravný prostředek nás vede nespokojenost s průběhem výběrového řízení, které nebylo dostatečně transparentní“, řekl Stephen Childs, ředitel společnosti Orange pro mezinárodní aktivity. „Veřejnost má právo vědět, k čemu se vítěz zavázal, a jak je zajištěno dodržení těchto závazků,“ dodal.

Ministerstvo dopravy a spojů nezveřejnilo přes svůj původní slib celé znění Smlouvy s Českým Mobilem. Zveřejněná část totiž neobsahuje prakticky žádné závazky Českého Mobilu, a také zde nejsou zveřejněny adekvátní sankce za nesplnění těchto závazků. Ze zveřejněného dokumentu například není zřejmé, jakým způsobem bude Český Mobil sankcionován pokud nezprovozní svou síť v lednu 2000. Na základě svých slibů přitom Český mobil licenci získal.Takto neprůhledné chování zpochybňuje výsledky výběrového řízení a je v rozporu s praxí v zemích EU, kde jsou všechny podobné smlouvy veřejné.

Je vhodné zde připomenout, že nedávno vyhrál Orange podobný spor v Irsku, i zde bylo předmětem sporu diskriminační a netransparentní vyhodnocení tendru na dalšího operátora. Orange přitom může způsobit dosti problémů České republice tím, že celou věc požene až k evropským rozhodčím instancním podobně, jako je k nim hnán spor mezi CME a CET21 v případě TV Nova. Jak dopadne v České republice, to ale není vůbec jisté, už proto, že ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám při udílení licence Českému mobilu prohlásil, že jakýkoliv protest nebude mít odkladný učinek a že Český mobil může stavět. Je velmi nepravděpodobné, že sama vláda by šla proti vlastnímu rozhodnutí a zrušila licenci Českému mobilu, i když by na povrch vyplavala sebenechutnější aféra – na to je tato vláda příliš zvyklá a otrlá.

Společnosti Orange a GiTy hodlají pokračovat ve spolupráci zahájené účastí ve výběrovém řízení na třetího mobilního operátora. V současné době zvažují několik společných projektů v ČR, které jsou zaměřeny na poskytování služeb v oblasti telekomunikací. Orange a GiTy zároveň posuzují možnosti spolupráce na rozvíjejícím se trhu v Bulharsku, kde GiTy vlastní dceřinnou společnost.